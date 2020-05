Jaromír Jágr na tiskové konferenci po příletu do Prahy ze zlatého MS 2010 • Pavel Mazáč (Sport)

Tomáš Rolinek (vlevo) s pohárem pro mistry světa a Jaromír Jágr po příletu do Prahy ze zlatého MS 2010 • Pavel Mazáč (Sport)

Inna Puhajková slavila na MS 2010 postup do finále • Blesk

Inna a Petr jdou k vodě. To je dvojka! • Instagram

Půvabné Inně to náramně sekne i bez make-upu • Instagram

Půvabné Inně to náramně sekne i bez make-upu • Instagram

Odvážný snímek krásné Inny Puhajkové, jen škoda, že to nejzajímavější schovává pod kloboukem... • Instagram

Byl to pár k zulíbání. Polovina hokejová ikona, polovina mladičká modelka. Jaromír a Inna spolu randili šest a půl roku, rozešli se dva a půl roku po zlatém šampionátu. Dnes v kontaktu moc nejsou, ale rozešli se v dobrém, a tak se Puhajková o svém někdejším milém a zlatém MS ochotně rozpovídala. „Dost mě překvapilo, že je to už deset let, strašně to uteklo,“ usmívá se Inna.

Máte na poslední český zlatý šampionát jednu silnou vzpomínku?

„Nejsilnější bylo semifinále se Švédskem. Gól osm vteřin před koncem a výrok Rachna-Kachna, díky tomu si to všichni pamatujeme. To byl infarktový moment, a když kluci vyrovnali, byl to neuvěřitelný výbuch emocí.“

A co zlaté finále s Ruskem?

„To už mi trochu docházely síly... Už jsem to vnímala tak, že i stříbro bude vlastně úspěch, a přišlo mi, že mě postup do finále vnitřně uspokojil.“

Byl Jaromír rád, že jste při rozhodující části turnaje stála po jeho boku?

„Nikdy nevyžadoval, abych byla na stadionu. Vždycky se maximálně soustředil na hokej. Ale když se vyhrávalo a šlo se dál, už jen z pověrčivosti nešlo tam nebýt.“

Měli jste během turnaje s Jaromírem chvilku sami na sebe?

„Potkali jsme se, ale vždycky jen na moment po zápase. Jednou jsem se byla za ním podívat na hotelu, ale to bylo opravdu jen na otočku. Já byla skoro pořád s Terezou Klepišovou, později se k nám přidala bývalá přítelkyně Martina Růžičky Lena a měli jsme takovou holčičí fandící trojku.“

Prý jste se s ženou Jakuba Klepiše byly schopné kvůli hokeji i pohádat…

„Ježíš, to už si nepamatuju! Vzpomínám si spíš, jak jsme si s holkama po zápase koupily pivo, z auta jsme si udělaly pártybus a na parkovišti jsme měly oslavu.“

Coby Jágrova přítelkyně jste byla na pozornost zvyklá, ale v Německu to bylo extrémní. Překvapilo vás to?

„Na stadionu jsem to moc nevnímala, ale vždy mi chodilo strašně moc zpráv od lidí, že mě viděli v televizi a podobně. Já se pak už jen děsila, při čem všem mě zabírali. Když kolegové v televizi hledají nějaké archivní záběry, doteď mě občas najdou.“

Titul se musel zapít. Jaká byla zlatá párty v centru Prahy?

„To byla hodně velká jízda… Já snad dva dny v kuse nespala. Finále končilo v noci, s klukama jsme se potkali na večeři a asi o půl třetí ráno jsem jela do Prahy. Po cestě jsem vyskočila v Plzni u Straků, dala jsem si sprchu a snídani a pokračovala dál. S klukama jsme se potkali až pozdě večer po oslavách na Staromáku a vydrželi jsme asi do půl páté do rána. Zlato se musí oslavit, i kdyby měl člověk padnout!“

Jak Jaromír Jágr slaví? Ví se o něm, že pití moc neholduje…

„Párkrát jsem ho zažila, že se napil, ale jen po sezoně. Jestli si během ní dal jedno pivo, tak to bylo moc. Když se slavilo, pil třeba vodku s džusem. Ale myslím, že to někdy bylo trochu na křeč, aby se uvolnil a nevnímal, že ho pořád někdo sleduje.“