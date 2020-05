Tenisová studentka Vondroušová: Jak se připravuje na zkoušku dospělosti?

Markéta Vondroušová na US Open s přítelem. • Instagram.com

U graffity v Melbourne to Markétě Vondroušové sluší • Instagram

Jak nejlépe nalít do hlavy všechny nutné vědomosti k maturitě? Přece s činkou na zádech! Alespoň tenisová hvězda Markéta Vondroušová (20) takovou taktiku zvolila.

Hodila do koše pozvánku na restart tenisové sezony, kterým byl exhibiční turnaj O pohár prezidenta ČTS na Spartě. Zdůvodnila to stěhováním do nového karlínského bytu a intenzivní přípravou na zkoušky dospělosti. „Vrcholí má příprava na maturitu, tak jsem se omluvila,“ naznačila 18. hráčka světa, že bude sedět doma nad učebnicemi a možná si psát i taháky. Jenže ouha, místo toho včera s trenéry v posilovně pilovala kondici!

Klídek, stíhá všechno. Studium na sokolovské obchodní akademii si rozložila na šest let, měla individuální studijní plán. „Ve škole nechávám vše až na poslední chvíli, ale mámě jsem slíbila, že maturitu si udělám,“ prozradila kdysi Aha!. Čtvrtý ročník sice dokončila už loni, jenže odmaturovat kvůli tenisu nestihla. Teď dostala šanci díky koronaviru.