Trénink na vodě se může do zimní sezony hodit. • Instagram

2014. Eva Samková to v rámci oslav zlata pořádně rozjela. • archiv Sportu

2018. Při focení pro Sport a Sport Magazín to usměvavé Evě vždy sluší. • archiv Sportu

2018. Při úvodní ceremonii na OH v Pchjongčchangu dostala Eva Samková možnost nést českou vlajku. • archiv Sportu

2018. Tentokrát to však nebylo zlato, ale bronz. • archiv Sportu

2018. Vždy usměvavá Eva Samková na OH v Pchjongčchangu. • archiv Sportu

Sobotní náhlá smrt zdrtila nejen zlatou snowboardistku Evu (27) a její mladší sestru Janu (21), ale také mnoho přátel a známých, kteří znali Ludmilu Samkovou (†61). Žena, která se vepsala do mnoha srdcí svou ochotou a bojem za správnou věc. Další krásné zážitky už nepřidá, vše zastavila krátká a těžká nemoc, která ji vyrvala ze spárů života.

Tragická novina zapříčinila vlnu kondolencí a vzpomínek na oblíbenou ženu. „S velkým zármutkem jsme se dozvěděli zprávu, které nemůžeme uvěřit. Po krátké těžké nemoci včera odešla členka našeho sdružení a naše oddaná podporovatelka Lída Samková. Lída s námi byla od samého začátku, vždycky šla do všeho, čemu jsme se věnovali, po hlavě a srdcem. Často nás udivovala neuvěřitelným přehledem o tom, co pro svoje občany dělají samosprávy v nejrůznějších českých městech, která i při své náročné zdravotnické profesi stihla procestovat nebo ve kterých měla kamarády. Aktivních lidí, jako ona, není mezi námi moc. Bude nám nenahraditelně chybět. Děkujeme za všechno, Lído,“ uvedlo na svých stránkách sdružení Vrchlabí do toho. V tom »Lída« působila dlouhá léta a značně se podílela na rozvoji »Vstupní brány Krkonoš«.

Osobní vzpomínku přidal i představitel zmíněného hnutí pan Lukáš Teplý. „Lída je velká ztráta nejen pro nás, co jsme ji znali, ale i pro Vrchlabí. Byla vždycky tam, kde se něco dělo, kde se bojovalo za správnou věc. Její nakažlivá energie, kterou si pokaždé přinášela na naše setkání Vrchlabí do toho, mi bude chybět."

Dojemné vzkazy přidávali i přátelé a známí, kteří připomínali především veselou povahu, díky které Ludmila rozjasnila nejednu tvář. „Upřímnou soustrast rodině. Byla to ženská s velkým srdcem, její nakažlivý smích si budu pamatovat navždy,“ zněl jeden z nejvýstižnějších. Nebo vzpomněli její nekonečnou energii, se kterou překonávala protivenství života. „Těžko uvěřit, tolik energie a elánu.“

A že jich nebylo málo. Dlouhá léta nejen pracovala ve zdravotnictví, ale ještě se starala o těžce nemocného manžela a pomáhala mu v boji se zhoubným nádorem na mozku. „Budeš strašně chybět, měj se tam nahoře dobře a pozdravuj Romana,“ zněl další z mnoha vzkazů, který vzpomněl i na její životní lásku, která odešla před dvěma lety. Nyní se opět shledají.

Eva i se svou sestrou Janou se tak musí vyrovnat s druhou extrémně zraňující událostí v krátkém časovém úseku. Po smrti otce v lednu 2018 na rakovinu, nyní přišly náhle i o druhého rodiče a zbyly si jen jedna pro druhou.