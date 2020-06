Trpišovský prodělává vývoj ke striktním pravidlům. A nastoluje nekonečnou debatu | iSport.cz

Ležící obránce Slavie David Zima poté, co absolvoval tvrdý souboj s plzeňským útočníkem Tomášem Chorým • FCVP/ Ladislav Nussbauer

Za zhruba dva a půl roku prošla Slavia uvnitř hlavy Jindřicha Trpišovského dramatickým vývojem. Lépe řečeno tím prochází přímo kouč se svými asistenty a promítá to do projevu svého mužstva. Někdo řekne, že jde o pragmatický posun, třeba v tom hraje velkou roli rozum, jiný si zase třeba povzdechne, že to celé spěje trochu k nudě. Nikdo se tady nemýlí. Fotbal „sešívaných“ vychází z akce a reakce, spěje k účelu a stále přitom nepadla ambice potěšit diváky, byť teď možná v něčích očích zůstává trochu v pozadí.

Určitě si vzpomenete. „Chci hrát totální fotbal,“ prohlásil na začátku roku 2018 Jindřich Trpišovský. Nadržený na obrovskou životní výzvu, na příležitost vytáhnout se nejen před červenobílým publikem, ale před celým fotbalovým národem. V tom smyslu, že pokud něco nějak fungovalo už v chudých poměrech Viktorie Žižkov a potom pod neustále práskajícím bičem majitele Slovanu Liberec Ludvíka Karla, musí se v Edenu při závratném klubovém bohatství podařit něco výjimečného.

Lidi se prostě měli za á bavit, a za bé slavit úspěchy. Na začátku to ale celkem dost bolelo, tým sestavený ne úplně podle Trpišovského představ nešel tak snadno kočírovat. Byť se i tak celkem rychle objevovaly náznaky, že česká „kloppovská“ show se pozvolna rozbíhá.

Dneska ovšem pozorujeme diametrálně odlišný projev červenobílých. Sám Trpišovský jako by odběhl od neustálého vymýšlení, jak soupeře zcela převálcovat k mnohem pragmatičtějšímu výrazu. Nebo rozumnějšímu? Nebo nudnějšímu?

Malá odbočka. I sám Jürgen Klopp prodělává změny. Fotbal Liverpoolu už není jen a pouze rock and roll po celém hřišti, Mohamed Salah a spol. svou řadu umí stáhnout i o několik desítek metrů zpátky. Mužstvo reaguje na sílu, jaká jde od kterého soupeře a hru přizpůsobuje nejen vlastnímu prospěchu, ale i bezpečí.

Samozřejmě na to, jak účinná je taková strategie, nejlépe odpovídá dlouhodobá výkonnost a zejména výsledky týmu.

Trpišovského bilance? Získaný domácí pohár v sezoně 2017/2018 a 2018/2019. Titul z ročníku 2018/2019 a brzy možná bude navazovat obhajoba. Taky účast ve čtvrtfinále Evropské ligy 2018/2019, po níž následoval postup do základní skupiny Ligy mistrů 2019/2020.

Jsou to tvrdá data, za nimiž už ale celkem dávno nestojí původní ambice mordovat protivníky sexy ofenzivou. „Sešívaní“ z ní ubrali a přidali mnohem víc na organizovanosti, na defenzivě.

Při prvním Trpišovského titulovém tažení tým dobyl ligu se zdaleka největší kanonádou v soutěži – 79 gólů. Těm sekundovala zároveň nejlepší obrana, ovšem ne neprostupná – 26 inkasovaných branek.

Co teď? Viktoria má o gól lepší útok (56) a za Slavií tolik nezaostává v produktivitě ani Sparta (51). Ale teď ten obří skok: z 28 odehraných kol červenobílí jen osmkrát inkasovali, brankář Ondřej Kolář má už dvacet nul v ročníku a mužstvo přitom za poslední dvě přestupová období opustili mimo jiné Simon Deli, Michael Ngadeu, Alex Král, Tomáš Souček a na dlouho se zranil David Hovorka.

A ještě druhý důležitý prvek. V posledních utkáních je výrazně velebena hra jinak celkem neproduktivního útočníka Stanislava Tecla. Jo, i mnou, čímž vám chci poděkovat za to, jak konstruktivně se vyjadřujete ve vlákně na Twitteru a přidáváte vlastní pohled a názory.

Tecl je v tuhle chvíli v očích Trpišovského symbolem skoro ideálního muže na hrotu sestavy v takhle těžkých a sešněrovaných zápasech. Je typem nesobeckého pracovníka, který má kropit obranu soupeře neúnavným pohybem, dotěrným napadáním a leckdy víc než vlastní prospěch zohlednit postavení svých spoluhráčů. To přesně teď dělá. Vlastní bilance tím trochu trpí, sám si je taky vědom stále častého selhávání v koncovce, nicméně do hry dostane mnoho svých kolegů a celkově zlepšuje přechod mužstva z obrany do útoku.

I když by si možná i sám Stanislav Tecl přál být na vršku gólových statistik, pravdou je, že Slavia míří k obhajobě titulu. A poslední bezgólová remíza s Viktorií, byť z domácího pohledu jakkoliv mrzutá, protože na výhru bylo, ji k té obhajobě vlastně zase trochu posunula.

A Jindřich Trpišovský po tomto utkání prohlašuje, že v jeho taktickém záměru bylo nejdůležitějším úkolem neinkasovat a dodržovat přísné a četné defenzivní pokyny. Ve prospěch organizované hry dokonce sáhnul jen ke dvěma střídáním. Až na konci utkání.

Přitom ale nechce odradit slávistické publikum, které pochopitelně čas od času naléhavě volá po zabijákovi do šestnáctky.

Možná je to ale neproveditelný úkol. Možná se tým ubírá do tak striktních mezí, že uvolněná pozice střelce do toho už moc nesedí.

Výsledky to ale zatím nese. A taky mnoho prostoru k nekonečným debatám. Třeba když se fanoušci rozdělí na ty, kteří chápou nutnost fyzické výbavy fotbalistů v dnešním fotbale, a na ty, kteří hovoří o steroidech.

