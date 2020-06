Zdrcený otec Josefa Šurala (†28): Drsná slova o vdově, která už má dítě s jiným!

Fotbalista Josef Šural zemřel vloni v dubnu a jeho manželka Denisa už čeká s novým partnerem další děťátko. Co na to říká fotbalistův otec? • Koláž VIPsport

29. dubna to byl přesně rok od tragické smrti fotbalového reprezentanta Josefa Šurala (†28), jenž podlehl těžkým zraněním po autonehodě během angažmá v tureckém Alanyasporu. Zanechal po sobě dcery Vanesu Alex a Melissu Denise, které teď říkají táto podnikateli Tomáši Horáčkovi. Jak jako první informoval Blesk, kontroverznímu obchodníkovi vdova Denisa před několika týdny porodila syna. Co na to říká Šuralův otec Josef? „O tom těhotenství jsme se bohužel dověděli až z médií, což je velmi smutné. Byl to pro mě obrovský šok a jedno velké zklamání!“ uvedl v rozhovoru pro web expres.cz.

S odchodem milovaného syna se Šural senior nikdy nesmíří: „Žádnému rodiči na světě bych takovou tragédii nepřál. Zůstala po něm obrovská díra a hrozné prázdno,“ posteskl si. Šokovalo jej, jak se s černým okamžikem popasovala Pepíkova manželka Denisa. „Mrzí mě, že uvádí špatné vztahy s rodinou. O ničem takovém ale nevím, my jsme jí nikdy nic neudělali. Až postupem času vázla z její strany komunikace a o vnoučatech jsme se převážně domlouvali s jejími rodiči,“ vyprávěl Šuralův tatínek.

S holčičkami se jeho rodina téměř nevídá. „Viděli jsme se s nimi velmi málo. Myslím, že babička, Pepova matka, dokonce vůbec. Doufám, že se to snad do budoucna zlepší,“ věří Šural starší, jemuž nový Denisin partner k srdci rozhodně nepřirostl. „Některé jeho výroky mě opravdu nadzvedly. Nejdřív se nám »pochlubil« tím, že Pepíka vůbec neznal, a pak si dovolí ho očerňovat tím, že po sobě zanechal dluhy. To je nehoráznost. Pepa byl naopak velmi zodpovědný a tohle si teda nezaslouží!“ má jasno stále zdrcený otec, který dodal: „Člověk určitého formátu by takové věci vůbec nezmiňoval, stejně jako to, že mu Vaneska prý chce říkat tati. To už je úplně zbytečné jakkoliv komentovat. Pokud se tomu ovšem dá vůbec věřit.“

O tom, že si snacha našla tak rychle po fotbalistově smrti nového muže, v rodině debaty nevedou. „Raději se o tom nebavíme. Všichni jsme z toho tak nějak v šoku,“ řekl Šural starší, jehož další synové David a Jakub společně s kamarádem gólmanem Václavem Hladkým v den Pepíkových třicetin (30. května) odtajnili nadační fond JŠ23 na podporu jeho dcer. „Kluci to nosili v hlavě skoro celý rok. Patří jim za to dík a můj velký obdiv. Bohužel následkem událostí posledních dnů dostal projekt těžkou ránu. Jelikož Denisa má nového přítele, navíc podle všeho bohatého, spousta lidí od toho dá ruce pryč s tím, že je asi dostatečně zajištěná a s ní i její děti,“ dodal v rozhovoru pro expres.cz Šuralův otec.