Vzniká Šuralova nadace. Bratři a brankář chtějí zajistit jeho dcery | iSport.cz

Třiceti let by se dnes dožil fotbalista Josef Šural. Nebýt té tragédie... Reprezentační útočník loni v Turecku zahynul při nehodě mikrobusu, jako jediný hráč Alanyasporu tehdy vypadl z vozu a náraz do skály nepřežil. Jeho odkaz však stále žije, bratři a kamarádi při dnešních „narozeninách“ oznamují vznik Nadačního fondu Josefa Šurala. „Měl by sloužit hlavně k tomu, aby bylo v budoucnu postaráno o Pepovy dcery,“ vysvětluje pro iSport.cz Václav Hladký, zakladatel a brankář skotského St. Mirren.

Vanesa Alex a Melissa Denisa. Dvě dcery tragicky zesnulého Josefa Šurala jsou hlavním důvodem vzniku Nadačního fondu Josefa Šurala, za kterým stojí bratři David s Jakubem jako členové správní rady a zakladatel Václav Hladký, Šuralův velký kamarád už z doby působení ve Zbrojovce a následně i v Liberci.

„Chtěli bychom udržovat Pepův odkaz, ať už v našich myslích nebo při různých akcích. A hlavně jde o to, aby fond pomohl do budoucna obě holky zajistit. Víme, že Pepa by svým holčičkám snesl modré z nebe, takže prioritou fondu je zajistit jim podporu ve studijním životě a ve všem, co budou potřebovat pro rozvoj jejich talentu a vzdělanosti“, vysvětluje gólman aktuálně působící ve Skotsku.

„S Davidem, Kubou a skupinou přátel, se kterými se o fond staráme, pro ně uděláme to nejlepší, co bude v našich silách,“ slibuje.

Pohnutkou pro založení fondu byly mimo jiné stále množící se dotazy od lidí ze všech možných koutů republiky, jak by mohli dcerkám bez otce pomoct.

„Tohle nás přimělo dát veřejnosti vědět informaci, že pomoct oficiální cestou už se nyní dá,“ přitakává Hladký s tím, že všechny potřebné detaily jsou k dispozici na webových stránkách www.nadacejosefasurala.cz.

Přispět lze konkrétním darem anebo jakoukoli jinou formou či nápadem, třeba benefičním utkáním, kulturní akcí či dražbou dresů.

„Pandemie nám malinko zbrzdila akci, která se měla konat v červnu, ale věříme, že o prázdninách již proběhne první akce na podporu fondu,” informuje brněnský odchovanec.

Načasování není náhodné, právě dnes by totiž Šural oslavil kulaté třicáté narozeniny. Myšlenka zakladatelů z nejužšího kruhu, mezi které patří i další kamarád Jakub Štourač plnící roli kontrolního orgánu, je jasná. Jakmile Vanesa Alex a posléze i Melissa Denisa dosáhnou plnoletosti, zasedne správní rada a rozhodne o využití finančních prostředků v souladu s naplněním účelu nadačního fondu. Už teď je nicméně dáno, že každé z dcer bude náležet přesně polovina vybrané částky.

„Pepino by pro holky udělal vše, zajistil jim skvělý život plný zážitků a skvělého vzdělání. Bohužel to není možné, proto bychom to za nás bratry, mamku, taťku a nejbližší kamarády chtěli udělat za něj. Je to jen to nejmenší, co můžeme pro něj i holčičky udělat, samozřejmě si ho zároveň chceme neustále připomínat a tím udržovat i jeho odkaz,“ vysvětluje bratr Jakub Šural, obránce Zbrojovky.

Tak všechno nejlepší tam nahoru, Josefe.

