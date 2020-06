Neymarův přestup do Barcelony padl. Brazilec tak zůstává nadále v PSG • Profimedia.cz

Nadine Gonçalves si našla o 31 let mladšího milence • Instagram

Neymar si jasně vytyčil podmínku pro návrat do Barcelony • Reuters

Život téhle rodinky připomíná šťavnatou brazilskou telenovelu. Hvězdný fotbalista Neymar (28) se drsně opřel do bisexuálního přítele své matky a zadělal si na průšvih.

Neymarova máma Nadine (52) si před časem nabrnkla klučinu Tiaga (23). Útočník PSG netradičnímu vztahu nejdřív požehnal, ale když se provalilo, že mámin zajíček spal s jeho kuchařem, nadšení opadlo. A po nedávném incidentu u Neymarů se propadlo na nulu!

Při domácí potyčce u Nadine a Thiaga létalo sklo, mladíček si ze všeho odnesl 12 stehů na ruce a zasahovat musela policie. „Byla to jen nehoda,“ tvrdil páreček. Jenomže minimálně Neymar jim nevěří ani slovo.

V nahrávce, která unikla na veřejnost, dává fotbalista svému »nevlastnímu tátovi« co proto. „Někdo by mu měl narvat koště do p*dele,“ zazní v éteru směrem k osvalenému borečkovi, kterého Neymar navíc počastoval slovíčkem »viadinho«, což je v portugalštině hodně urážlivý termín pro homosexuály.

Jenomže s tímhle střelec, jenž by se rád vrátil do Barcelony, narazil. Neymar naštval brazilské LGBT organizace, které hvězdu obvinily z homofobie, aktivista Agripino Magalhaes rovnou podal trestní oznámení. Neymar se tak bude muset policii či soudu zpovídat za »homofobii a nenávistné projevy«.