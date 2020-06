Nedvěd už se těší na dceru. Prozradil, jaké jí vybrali jméno!

Petr Nedvěd nedává velké šance tomu, že by se na mistrovství světa 2021 objevili hráči NHL, tudíž ani reprezentační stálice Jakub Voráček • Sport/ Michal Beránek

V jeho věku se ostatní často chystají na roli dědečka, on se však poprvé stane tátou. I proto se manažer hokejového nároďáku a duší věčný mládenec Petr Nedvěd (48) už nemůže dočkat dcerky. Vymyšlené má dokonce i jméno!

S mladou a krásnou přítelkyní Nicole (25) nakonec nezvolili českou klasiku, ale vsadili na exotiku. „Bude to Naomi,“ prozradil » Méďa « Blesku na golfovém Memoriálu Ivana Hlinky.

Nová kapitola

Bříško Petrovy lásky už se stihlo krásně zakulatit, vždyť do porodu chybí necelé dva měsíce. „Přítelkyně finišuje, rodit by měla koncem července. Na holčičku se moc těšíme a zase to bude nová kapitola mého života,“ zaradoval se Nedvěd.

Na rodinku teď bude mít mraky času. Zpět do Ameriky, kde jinak pozoruje hráče z NHL, se totiž kvůli zrušenému mistrovství světa z důvodu koronavirové krize nechystá. „Není důvod se vracet, moje práce spočívá v tom sledovat hráče z NHL pro šampionát. Pokud se teď začne hrát, další sezona začne pravděpodobně až v prosinci, tudíž to bude nabourané. Asi proto ani nebudeme moct počítat s nějakým velkým přísunem hráčů ze zámoří,“ přemítal manažer národního týmu.

Ve vzduchu

A co teď kromě péče o malou Naomi bude náplní jeho práce? „To zatím vše létá ve vzduchu. Musíme hlavně zjistit, kdy začne příští sezona v NHL a kdy skončí,“ tvrdil Nedvěd, kterého může první reprezentační akce čekat nejdřív v srpnu, kdy by se měly v Brně uskutečnit České hokejové hry.