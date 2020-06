Život ve velké nejistotě – tak vypadají poslední týdny a měsíce českého reprezentačního útočníka. Lipsko, kde je na hostování, a jeho mateřský AS Řím se handrkují o cenu, za kterou by byl pro německý klub k mání na přestup, do toho se vkládají i další zájemci, takže chudák Páťa pořád neví, kde si po prázdninách kopne do mičudy. „V Lipsku se mi líbí, rád bych tu zůstal,“ opakovaně vysílal do světa toužebné přání.

Avšak to není vše! Vytáhlý hezounek loni v srpnu požádal svou dlouholetou přítelkyni Hanku o ruku a v plánu byla veselka do roka a do dne. Jenže ouha, pandemie koronaviru vše zkomplikovala!

„Svatba se chystala a bylo i datum, ale teď nikdo neví, co bude. Zatím není jasné, zda se konat bude, nebo se odloží,“ práskla Blesku sestra slavného útočníka, která také netrpělivě čeká na informace. „Bráchu jsem od podzimu neviděla, takže netuším,“ pokrčila rameny.

Krásná Kristýna se s manželem Lukášem Třešňákem už tři měsíce raduje ze syna Elliota. „Zatímco manžel v karanténě chodil do práce, tak já byla mámou na plný úvazek. Malý je opravdu hodný, takže jsem stíhala cvičit a jsem zpět na své váze,“ prozradila modelka.

A její bráška se nakonec možná přece jen jedné »svatby« dočká, a to s Lipskem. Jeho hvězdný parťák z útoku Werner ve čtvrtek oznámil definitivní přestup do Chelsea za bezmála 1,5 miliardy korun, takže Němci si mohou Patrika v klidu pořídit a ještě jim dost zbyde.