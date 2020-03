Fotbalista roku? Součka nevolil jen hlupák. Hložkovi Lipsko schvaluju | iSport.cz

KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Vyhlášení Fotbalisty roku bylo smutné, bez lidí, došlo jen na strohou zprávu v médiích. Ale já měl radost. Výsledky mě moc potěšily. Vyhrál Tomáš Souček. Ve své krátké řeči působil skromně. Prý ani nevěří tomu, že je ve společnosti Rosického, Nedvěda či Čecha. To mi přišlo strašně sympatický, akorát mohl ještě dodat Vízek, Panenka, Dobiáš… Pak by byl jeho projev úplně blejskavej. No, na nás se už zapomíná. Ale nevadí.

Především chci Tomášovi vzkázat: na vrcholu jsi naprosto zaslouženě. Pamatuj si tuhle sezonu. Rád bych se spletl, ale takovou už třeba nikdy mít nebudeš. Vyšlo ti, na co jsi sáhl. Nastřílel jsi plno branek, ubránil hromadu skvělých hráčů, byl jsi vidět všude. V lize, v Evropě i v reprezentaci. Opravdu jsi naprosto zasloužený vítěz. Už dlouho takhle dominantní nikdo nebyl. Radši jsme to dávali Péťovi Čechovi, kolikrát z toho byla trochu ostuda. I toho si važ. Jenom hlupák by tě mohl umístit na druhé místo.

Se Slavií jste to drtili na všech frontách. Byl to její rok a ty jsi byl její neodmyslitelnou součástí. Kdyby se vyhlašoval dorostenec a žák roku, byl by taky z Edenu. Ale ty jsi velký vítěz. Přiznám se ti, nejseš úplně můj typ. Radši se dívám na Messiho nebo Neymara, brilantní techniky. To ty nejseš.

Vlastně to ale nevadí. Máš jiné přednosti, kterými jsi uhranul naši fotbalovou republiku. Udivuješ neuvěřitelnou pracovitostí, navíc jsi produktivní bourák, víš si rady v těžkých obranných situacích. Za odměnu jsi dostal angažmá ve West Hamu, které ti pokazilo zranění a ten hnusnej bacil. Proto ti přeju, abys zůstal v Premier League a navázal na odkazy našich kluků. Rosy, Čechína, Baryho a mého Šmíci. Českej fotbal to strašně potřebuje.

Mezi vítězi jsou samí sympaťáci a fajn lidi. Trenérem roku se stal Jindra Trpišovský. Nikdo jiný to dostat nemohl. Slavia prožila úžasný rok 2019, s titulem, s Ligou mistrů. Lidi napříč republikou byli po čase zase hrdí na český klub. Fotbal, který pánové z Edenu předváděli, nesl jednoznačný podpis Jindry. Kluky neskutečně zlepšil, mnohým zajistil parádní angažmá. I na tenhle aspekt se nesmí zapomenout. Klobouk dolů, trenére! Své práci rozumíte.

Nesmím zapomenout na Honzu Kollera, který se stal novým přírůstkem Síně slávy. Něco vám k němu řeknu. V posledních týdnech, ještě před koronavirem, jsem s Dinem hrál třikrát hokej. Strašně rád se s ním bavím. Je to tak bezelstný člověk. Stejně jako před dvaceti lety. Vůbec se nezměnil, ani o procento. Je to pořád ten náš dobrosrdečnej Honzík ze Smetanovy Lhoty. Je zážitek sedět vedle něj a povídat si. Myslím, že takovou poctu mu přáli snad úplně všichni. Mě nevyjímaje.

Já vím, že takové dekorování mě nečeká, jelikož na Strahově sedí Berbr, ale je mi to úplně putna. Honza je historicky nejlepší střelec nároďáku. A pozor, hraje skvěle i hokej. V něm je snad ještě lepší.

Na závěr chci zmínit Adama Hložka, vyhlášeného talentem roku. V sedmnácti letech dostal další vyznamenání, má zaděláno na velkou kariéru. Četl jsem, že po něm pokukuje Lipsko. Takový přestup bych mu schvaloval. Umí tam pracovat s mladýma, hráče skvěle rozvíjejí. Byla by to ideální zahraniční štace. Měl by k sobě Patrika Schicka. Ano, tohle by se mi líbilo. Ve vší úctě ke Spartě, v Německu by se posouval rychleji.