Schick napřáhl a přišlo tohle: gólman si nafackoval a hodil míč do brány | iSport.cz

Rune Jarstein střelu vlastně chytil, ale pak si ji hodil do obličeje a následně i do brány... • Repro Twitter.com

Hezká střela z otočky zpoza vápna, která by ale za normálních okolností v brance neskončila. Jenže Patrik Schick se nakonec v duelu svého Lipska s Hertou Berlín (2:2) mohl radovat z gólu - brankář Rune Jarstein totiž předvedl tak nešťastný zákrok, že si míč sám poslal do sítě. „Vůbec netuším, jak to tam mohlo projít,“ nechápal nešťastník, který to schytal na sociálních sítích.

„Byla to protivná skákavá střela, chtěl jsem ji co nejrychleji dostat do rukou a pak jsem trefil sám sebe,“ kroutil hlavou norský brankář. Jeho tragikomické počínání znamenalo pár minut poté, co soupeř šel do deseti, vedení Lipska 2:1.

Hertha ale nakonec přesilovku ještě zvládla využít. V 82. minutě, kdy už Schick odpočíval na lavičce náhradníků, vyrovnal z pokutového kopu Krzysztof Piatek, který vystřídal v 71. minutě českého záložníka Vladimíra Daridu. „Remíza s Lipskem je pro nás dobrá. Potřebujeme se vyškrábat zezdola a každý jeden bod je důležitý,“ ulevilo se Jarsteinovi.

„Gól na 1:2 jsme dostali z ničeho, ale Jarstein nemusí truchlit, to jsem řekl i před týmem. V posledních dvou zápasech chytal skvěle. Očekávám, že všichni bojují i za druhé. To dělá správný tým,“ povzbudil norského brankáře kouč Bruno Labbadia.

„Jeden z největších kiksů, co jsem kdy viděl,“ bavil se na Twitteru jeden z fanoušků. „Chytil to a zároveň stejným pohybem se rozhodl katapultovat míč do brány. Předpokládám, že z legrace,“ dodával další.