V projektu OKTAGON UNDERGROUND v prvním zápase smetla soupeřku za 22 sekund a už zítra čeká drsnou »Silent Killer« slovenské finále proti kamarádce a parťačce z reality show Výzva Lucii Krajčovičové.

Jak se na zápas s Luckou těšíte?

„Těžko si ve slovenském finále představit lepší soupeřku. Tady jí každý zná a má ji za královnu thajského boxu. Těším se, až budu moct ukázat, že jsem lepší a slovenská jednička budu já.“

Bude těžké se nastavit, abyste zmlátila kamarádku?

„Vztahy jsou mezi námi dobré, na přátelské úrovni. Beru to však, že každý jsme tu sám za sebe. Nějaký problém, že s ní jdu do zápasu, mít nebudu. Na druhou stranu mám vůči ní respekt.“

Bavíte se i po skončení Výzvy?

„Když se potkáme na nějaké akci, tak pokecáme a navíc si vzájemně držíme palce. Ale v soukromí se nevídáme a zápas tak rozhodně nebude přátelský. Ani ona si z toho určitě nic nedělá.“

Od říjnové bouračky uplynulo osm měsíců. Všechny bolístky a zranění se zahojily?

„Ano, vše je v pořádku.“

Nebojíte se teď jezdit autem?

„Pokud někdo občas přede mnou prudce zabrzdí, tak se trochu leknu. Na druhou stranu člověk strašně rychle zapomíná a život jde dál. Vůbec se k tomu nevracím a nemyslím na to. K ničemu by mi to nebylo. Žádné psychické stavy z toho nemám.“

Jela jste od té doby tím místem po D1?

„Zrovna minulý víkend jsem byla v Praze kouknout na české zápasy. Ale v pohodě, nic to se mnou nedělalo.“

Vypadá to, že vás dlouhá pauza nepoznamenala. Soupeřku jste rychle uškrtila.

„Sice jsem měla přestávku, ale po nějakých dvou třech měsících jsem se vrátila k tréninku, a proto jsem měla dost času se připravit. Ať už psychicky nebo fyzicky. Navíc jsem necítila žádný tlak a na souboj se těšila. Soupeřka neměla zkušenosti s bojem na zemi, čehož jsem využila.“

Přesto jste asi nečekala, že zvítězíte za 22 sekund?

„Nepředpokládala jsem, že to zvládnu takhle rychle. (smích) Na druhou stranu jsem věřila, že zápas ukončím před limitem. Těší mě to.“

Bylo těžké naskočit po takové době do zápasu?

„Vždycky je to o tom, jak si nastavíte hlavu. Navíc jsem mladá, takže to nebyl takový problém. Uvidíme, co přinese finále, protože to mě prověří asi trochu víc.“