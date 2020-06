Lucie Pudilová: experti v anketě řeší i její vztah s trenérem | iSport.cz

Zvonění na poplach. Tak by se dalo popsat, co spojuje vzkazy osobností českého MMA směřované Lucii Pudilové v obsáhlé anketě iSport.cz. „Jede prostě ve vyjetých kolejích, které nikam nevedou,“ myslí si například zápasník Patrik Kincl. Většina person bojové scény se navíc shoduje v tom, že velikou roli na úspěchu a neúspěchu má její trenér. „Veliká chyba je v tom, že jejich vztah asi překročil hranici trenér a svěřenkyně, což prostě není dobře. Protože osobní věci do toho nepatří,“ zmiňuje uznávaný kouč André Reinders.

André Reinders

trenér MMA, mezi jeho svěřence patří i Tereza Bledá, která v posledním zápase porazila Lucii Pudilovou

1) V čem vidíte příčinu toho, že se Lucii Pudilové v poslední době příliš nedaří?

„Je těžké to soudit, protože člověk na to kouká zvenku a spoustu věcí nemusím vědět. Ale jak to na mě alespoň působí, jsou s trenérem trochu zacyklovaní. Už dávno byli kritizování kvůli tomu, že by Lucka měla vyjet někam ven nebo trénovat v jiném prostředí, v jiném týmu. Ale oni si vytvořili bariéru vůči okolnímu světu. A jestli si dříve Láďa Erdélyi nechal alespoň trochu poradit, teď si nenechá poradit vůbec. To je chyba. Protože například já jako trenér, a mám tu asi nejsilnější klub, se nechám občas inspirovat jinými přístupy, jinými trenéry, jinými názory. Musím trochu naslouchat vnějšímu světu. Nemůžu se uzavřít do své skořápky. A to udělali přesně oni a je vidět, že to určitě nefunguje. A myslím, že je veliká chyba v tom, že jejich vztah asi překročil hranici ‚trenér a svěřenkyně‘, což prostě není dobře. Protože osobní věci do toho nepatří. Ten vztah by měl být profesionální. Už když jsem viděl Lucku před nástupem (do zápasu s Terezou Bledou) v zákulisí, vypadala hodně nervózně a myslím, že tomu její partner, v závorce trenér, příliš nepřispěl. Nepomohl jí uklidnit se a dobře se naladit na zápas. Takže pro mě prohrála už při nástupu do klece.“

2) Jak tipujete, že se její kariéra bude dál vyvíjet?

„Paradoxně jí prohra nemusí zas až tak ublížit. A to z toho důvodu, že to nejsou plná pravidla MMA a výsledky turnaje Underground nejdou na portál Sherdog (oficiální statistiky), ze kterého všechny veliké organizace čerpají. Ten její "pád" bude zaznamenán spíše jen u nás, lokálně a nemusí to znamenat zásadní ohrožení kariéry. Ohrožení bude spíše v tom, že Lucka postrádá sebereflexi. Nebo mi to alespoň tak připadá. Měla by si uvědomit, že některé věci bude muset dělat jinak, pokud chce dál úspěšně bojovat.“

3) Co byste jí poradil, aby její dráha nabrala lepší směr?

„Myslím, že by oba měli přehodnotit ten svůj vztah. Vztah ‚trenér a svěřenkyně‘ by měli profesionalizovat, nebát se spolupracovat s jiným týmem. Já už jsem jí to dříve sám nabízel, protože si myslím, že mám kvalitně postavený tým. I se spoustou kvalitních sparingpartnerek. Měli by se oprostit od jejich hodně úzkého vztahu a opravdu trenérskou práci konzultovat s někým zkušenějším. Jenom to je může posunout někam dál.“