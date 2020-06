Syn Vladimíra Šmicera se zlobí na tátu: Tohle mu neodpustím!

Vladimír Šmicer navlékl dres týmu Entropiq, za který bude hrát jeho syn. "Štístko" vstupuje do Entropiqu jako investor a mentor • David Pávek (Sport)

Vladimír Šmicer navlékl dres týmu Entropiq, za který bude hrát jeho syn. "Štístko" vstupuje do Entropiqu jako investor a mentor • David Pávek (Sport)

Slávistická legenda, která na sebe navlékla dres Sparty? Pro některé fanoušky sešívaných neodpustitelné. A Vladimíru Šmicerovi (47) to vyčítá i jeho vlastní syn Jiří (16)!

Když se během fotbalové exhibice nasoukal do rudého dresu s velkým »S« hokejové Sparty, vzbudilo to velký rozruch. „Nečekal jsem, kam až se to dostane...“ říká nyní Šmicer s odstupem pár týdnů.

„Kdyby to byl fotbalový dres, tak ten bych si na sebe nevzal. Ale tam hrálo osm hokejistů Sparty a já nechtěl dělat primadonu a nějak si ten znak přelepovat. Můžeme se navzájem nenávidět, ale musíme mít k sobě respekt. A já k tomu dresu přistoupil s úctou,“ hájí se »Šmíca«.

Jeho syn Jirka má ovšem na věc jiný pohled. „Já mu to určitě neodpustím! Chápu, že to bylo pro dobrou věc a nechtěl říct ne, ale…“ hledal junior dlouho slova, kterými by tatínka obhájil. Sám jako velký slávistický fanoušek (a její bývalý mládežnický fotbalista) se totiž trikotu úhlavního rivala za každou cenu vyhýbá. „Já jsem sparťanský dres na sobě určitě nikdy neměl!“ hlásá hrdě Jiřík.