Terminátor v bazénu! Vémola slavil narozeniny, popřál mu i Krampol

Oslavátor, mohla by znít další přezdívka pro Karlose Vémolu. Párty a setkávání s rodinou a přáteli měl vždycky rád. A to i přesto, že se jako zápasník vyhýbá alkoholu. Proto do pozvánky na nedělní oslavu napsal, ať mu nikdo jako dárek nenosí jakékoliv lahve. „Asi si myslíte, že su alkoholik, ale z loňska tu mám pořád ještě sto flašek,“ vzkázal český Terminátor gratulantům. „Nic nenoste, hlavně doražte!“ A dorazilo hned několik desítek gratulantů, ze slavného bijce tak sálala celou dobu spokojenost.

„Nemám rád, když se lidi scházejí jenom na pohřbech. A většinou to tak je, že se všichni sejdou až tam v pořádném počtu, a to je škoda,“ myslí si Vémola.

A z čeho měl největší radost? „Mám všechny tři děti v baráku, to je krásný,“ pochvaloval si spokojený táta, který měl poprvé pohromadě dceru a syna, kteří žijí v Anglii, a půlroční dcerku Lili.

Mezi hosty na veliké oslavě byl i herec Jiří Krampol. „Přeju mu hlavně zdraví, a aby mu to dlouho vydrželo, jeho úspěch a nadšení. A aby byl takový, jaký je, aby se nenechal ničím zviklat, protože štěstí je vrtkavý, a bohužel přichází v životě chvíle, kdy člověk kouká, co se děje,“ vzkázal Terminátorovi slavný herec.

Do Vémolandu dorazil i úspěšný bojovník David Dvořák, který má za sebou první vyhraný zápas v UFC. „Přeju mu hodně zdraví, protože to je v našem sportu to nejdůležitější, spoustu vyhraných zápasů a ať ho ještě hodně let vidíme na scéně,“ popřál bojovník bojovníkovi.

Do sídla slavného bojovníka dorazilo hned několik slavných tváří.

„Popřál bych mu nejen sportovní úspěchy, ale všiml jsem si, že Karlos je typ, který prostě patří do i do showbyznysu, takže mu přeju, ať mu to vychází i v něm,“ poblahopřál populární hudebník a herec Václav „Noid“ Bárta. „Protože takový člověk je u nás v branži potřeba, protože je vtipný, umí mluvit a je fajn.“

Mezi gratulanty nechyběl ani Ondřej Novotný, promotér a moderátor organizace Oktagon MMA.

„Zdraví, protože vše ostatní je schopen si zajistit sám a možná i trochu víc rozvahy,“ řekl s úsměvem Novotný. „Oslava je velkolepá, bezpochyby. A zajímavé dárky, musím říct. Je radost se na to dívat, co všechno Karlos dokáže dostat. Je to trošičku jak… nechci říct z mafiánských filmů, ale vlastně trochu jo. Já jsem mu přinesl jenom nějaké kraviny, protože ode mě hlavní dárek už dostal, a to je zápas s Babou Jagou a koneckonců se k tomu spousta dárků tady vztahuje.“

Jedním z hlavních momentů veselých oslav byl okamžik, kdy parta kamarádů Terminátora chytila za ruce a nohy a hodili ho do bazénu.