UFC: Perry zvítězil i bez trenérů. Hlavní zápas nabídl neuvěřitelnou bitvu | iSport.cz

Showman Mike Perry jde znovu do boje • Profimedia.cz

Mike Perry (vpravo) zvítězil na turnaji UFC on ESPN 12 v Las Vegas nad Mickeym Gallem. • profimedia.cz

Láska hory přenáší. A asi také vyhrává zápasy v nejslavnější a nejtvrdší organizaci bojových sportů na světě. Minimálně u Mika Perry tohle platí, zvítězil totiž na turnaji UFC on ESPN 12 v Las Vegas nad Mickeym Gallem, když měl v rohu pouze přítelkyni. Úspěšný návrat po téměř roční pauze zažil také bývalý titulový vyzyvatel Dustin Poirier. Po obrovské bitvě otočil zápas s Danem Hookerem a vyhrál na body.

Vážně si nedělal legraci. Americký bijec Mike Perry vyšel tunelem ke kleci pouze v doprovodu své přítelkyně Latory Gonzalezové. I tak si ale dokázal se soupeřem poradit, Mickeyho Galla porazil na body. Přestože šlo o divácky atraktivní souboj, nejzajímavější chvilky přicházely právě v pauzách mezi koly.

„Vedeš si skvěle, vedeš si skvěle,“ povzbuzovala Gonzalezová bojovníka, zatímco mu přikládala pytlík s ledem na záda. Místo rad od expertů, kteří se MMA věnují povětšinou celý život, tak dostával Perry od svého rohu stále stejnou pochvalu. Nevypadalo to však, že by s tím měl problém, nevadilo mu dokonce ani to, že se musel sám sklánět pro vodu, o což se většinou starají právě koučové.

„Vypadáš skvěle, lásko,“ vyslal dokonce Perry po první pětiminutovce přítelkyni kompliment. Podle komentátorů šlo o jednu z nejzvláštnějších přestávek, která kdy v MMA mezi dvěma koly proběhla. Američan si ale i tak s protivníkem poradil. Těžil zejména z obrovské síly. Čekal se rychlý knokaut, jenomže Perry vstoupil do duelu opatrněji, než je u něj zvykem, nenechal se strhnout k zemi, kde je Gall nejsilnější a dokráčel proto k vítězství.

Pro výhru si došel také Dustin Poirier. Byla to ale opravdu trnitá cesta. Novozélanďana Dana Hookera porazil po pětikolové bitvě, která proběhla v neuvěřitelném tempu. Oba válečníci vyslali dohromady téměř čtyři sta úspěšných úderů. Neustále se snažili také přenášet dění boje na zem a oktagon tak opouštěli značně zkrvavení. Mírně navrch měl podle rozhodčích jedenatřicetiletý Američan, první dvě kola přitom s největší pravděpodobností prohrál.

Poté však přepnul na vyšší stupeň a ukázal, že i když v titulovém zápase nestačil na dagestánského šampiona Chabiba Nurmagomedova, stále se s ním musí počítat. Po tvrdém souboji si však bude muset nejspíš dát chvíli pauzu, než se opět vrátí do hry, aby vyléčil všechna možná zranění.

Přestávku si dává také samotná organizace UFC. Ale pouze dvou týdenní. Poté už se nejslavnější kolbiště planety přesune do Abú Zabí na ostrov Yas, což je pro české fanoušky mimořádně důležité. Premiéru si totiž odbude Jiří Procházka, který 11. července vyzve sedmičku polotěžké divize Volkana Oezdemira ze Švýcarska.