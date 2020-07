Kickboxer Škvor si jde pro titul v superfinále: Prachy? Na ty kašlu!

Jde se rvát, aby vystoupal na pyramidu! Zápasník v kickboxu Daniel Škvor (31) se dnes (19:00, vysílá oktagon.tv) převtělí do role favorita a v superfi nále OKTAGON UNDERGROUND se porve se Slovákem Ivanem Bartekem o titul v těžké váze.

Nastal den D. Jak se těšíte na zápas?

„Jde se do finále, těším se na to vyvrcholení. Zároveň to ale už chceme mít všichni za sebou, jsou to dva tři měsíce dřiny, už jsme celkem rozbitý.“

Čeká vás federální souboj. Je pro vás hlavní, aby titul zůstal doma?

„Já chci vždycky vyhrát. S Ivanem se známe spoustu let, víme, co od sebe čekat. Mezi zápasníkama v téhle váze je hodně uznávanej, je to příležitost se ukázat.“

Bartek očekává, že bude hotovo již v prvním kole. Co vy?

„Těžko říct. Jde o hodně, takže si nemyslím, že bychom byli zbrklí a vlítli do toho hroznýma bombama, jeden z nás bude víc taktizovat. Cílem je ale soupeře zlikvidovat co nejdřív.“

V Brně vás díky uvolňování opatření můžou hnát fanoušci. Jste rád?

„Určitě, atmosféra je super, žene vás to dopředu. Hladí vás po duši, že lidi ve vás mají vzor nebo vás obdivujou.“

Na vrcholu pyramidy čeká na vítěze odměna 250 tisíc korun. Je to vaše hlavní motivace?

„Je to částka za tři zápasy (dva Daniel vyhrál před superfinále – pozn. red.), v GLORY to pro mě byla běžná odměna za jeden zápas. Já ty peníze jako motivaci úplně nemám, dají se vydělat lehčeji než tvrdým zápasem. Chci hlavně vyhrát.“

Jak si vyděláváte?

„Jsem profesionální trenér, připravuju lidi po tréninkový stránce, hlavně co se týče kondice a bojových sportů. Zápasy člověka neuživí, kromě současných MMA špiček chodí každý zápasník do práce.“