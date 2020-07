Kanadská krasobruslařka Gabrielle Dalemanová upadla po zisku zlaté olympijské medaile do depresí. Ven z nich jí pomáhá krása • Koláž VIPsport

Dobyla krasobruslařský Olymp – zlato v týmové soutěži na olympiádě v čínském Pchjongčchangu. Fanoušky tam Kanaďanka Gabrielle Dalemanová (22) neudivovala jen vytříbeným stylem, ale i neskonalým půvabem. Jeden by řekl, že je šťastnou ženou. Osud si s ní ale ošklivě pohrál!

Už v šestnácti se kvalifikovala na své první Hry v Soči, před třemi lety byla v Helsinkách na světovém šampionátu v individuálním závodě třetí a pak se vyšplhala na vrchol, ale...

Úspěch neúspěch, kráska s čarokrásnýma očima po sportovním vrcholu upadla do splínu, jenž si nakonec vyžádal odbornou pomoc. „Jsou dny, kdy se nedokážu vykopat z postele, jít mezi lidi, poněvadž nedokážu ovládat vlastní emoce,“ líčila vlastní stav. „Nechápu, proč to tak je. Nejhorší na tom je, že každý den je jiný. Nikdy nevíte, jak se budete cítit. Je to na h*vno.“

Kromě těžkých depresí jí lékaři diagnostikovali také poruchu příjmu potravy. Musela zatnout všechny svaly, aby se pak dostala do přirozené kondice. Pomohl jí k tomu nový hnací motor. Protože v krasobruslení už motivaci nenašla, vydala se úplně jinou pěšinkou; soutěže krásy!

„Šla jsem do toho jen proto, že bych chtěla být inspirací pro ostatní. Zkusit něco změnit, pomáhat lidem,“ svěřila se. I kdybych tím pomohla jen jedné osobě, stálo by to za to,“ usmívala se.

Vstup do nového dobrodružství má za sebou. „Nemůžu uvěřit, že to budu právě já, kdo bude Ontario zastupovat v celorepublikovém kole,“ říkala po oblastním vítězství. Cíle si nedává jen tak ledajaké. Jednou by si vedle zlaté olympijské medaile ráda dala korunku pro vítězku Miss World.