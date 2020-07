Skandál na Slovensku. Půvabná tenistka ukázala ostrý jazyk!

Chantal Škamlová se pustila do Slovenského tenisového svazu • Profimedia.cz

Tenistka Chantal Škamlová se pustila do tamního tenisového svazu • Koláž VIPsport

Všechno začalo v červnu 2018, kdy se rozhodla pro restart kariéry. Svoji cestu do výšin viděla v deblu, před nímž upřednostnila singlovou kariéru. „Nebylo to lehké rozhodnutí, ale někde ve vnitř jsem cítila, že to tak bude správné,“ líčila na Instagramu.

„A nakonec správné bylo, což se mi potvrdilo ani ne po měsíci, kdy jsem ve čtyřhře vyhrála turnaj s dotací 100 tisíc amerických dolarů a v žebříčku WTA se posunula na 116. místo,“ připomněla svůj úspěch.

Všechno běželo jako na drátkách, když tu náhle... „Mými hlavními cíli byla reprezentace Slovenska na olympiádě a ve Fed Cupu, a tak jsem se rozhodla požádat o podporu Slovenský tenisový svaz,“ vzpomínala. „Myslela jsem, že moje rozhodnutí podpoří, možná dokonce lehce ocení, poněvadž jsme na Slovensku žádnou deblovou specialistku neměli, ale opak byl pravdou.“

Jednání slovenských mocipánů ji zarazilo. „Odpověď, že jsem neperspektivní, ta mě ani tak nepřekvapila, no ten cirkus kolem Fed Cupu v Rize 2019, když udělali vše možné i nemožné, jen aby mě nemuseli nominovat, mi vzal veškerou chuť,“ přiznala tenistka, jejíž maximem byla v singlovém pořadí WTA 117. příčka.

„Věřte mi, každá ž nás velmi rád Slovensko reprezentuje, ale bohužel není náhoda, když kvůli některým ztratí chuť reprezentovat i náš momentálně nejlepší deblista Filip Polášek,“ pokračovala Škamlová a na závěr připomněla nedávné střetnutí proti České republice v Bratislavě. „Nemohu nezmínit ani poslední nominaci na přátelský zápas proti Češkám. Oceňuji, že na svazu dávají šanci mladým, ale v nominaci mohlo být pět hráček a naší třetí nejlepší, Kristínu Kučovou ani neoslovili.“

Reakce na kritiku na sebe nenechala dlouho čekat. „O všech nominacích na fedcupová střetnutí rozhoduje kapitán, v tomto případě Matej Lipták. Stejně to bylo i při nominaci na zápas s Lotyšskem v Rize a na přátelák s Českem. Slovenský tenisový svaz žádným způsobem do jeho rozhodnutí a nominací nezasahuje,“ řekl sportovní ředitel STZ Vladimír Habas.

Vyjádřil se i zamítnutí finanční podpory Škamlové. „V roce 2018 žádala o zařazení do podpory ze strany STZ. Její žádostí se zabývala Trenérská rada na svém zasedání 19. listopadu 2018. Jednomyslně se rozhodla její žádosti nevyhovět.“