Statečný boj zesnulého hokejisty Ondřeje Buchtely (†20). Smrt porazil třikrát!

Deník Sport věnuje do aukce pro nemocného obránce Ondřeje Buchtelu rukavice podepsané legendárním Petrem Čechem • Sport

Detail vyrážečky, kterou Dominik Hašek věnoval do dražby pro Ondřeje Buchtelu • Lukáš Handl (iSport.cz)

Detail hokejky, kterou Dominik Hašek věnoval do dražby pro Ondřeje Buchtelu • Lukáš Handl (iSport.cz)

Dominik Hašek s hokejkou, se kterou chytal za Buffalo v NHL. Hokejovou památku věnoval do dražby pro Ondřeje Buchtelu. • Lukáš Handl (iSport.cz)

Dominik Hašek s vyrážečkou z olympiády v Salt Lake City, kterou věnoval do dražby pro Ondřeje Buchtelu • Lukáš Handl (iSport.cz)

Ondřej Buchtela by letos oslavil teprve 21. narozeniny • Instagram.com/ondrej_buchtela

Půvabná Anička držela Ondřeje Buchtelu za ruku do posledních chvil • Instagram

Hokejový útočník Jakub Lauko se po smrti spoluhráče a kamaráda Ondřeje Buchtely (†20) opřel na svém instagramu do českého zdravotnictví • instagram.com/@jakub_lauko

Hokejový národ se jen těžko vzpamatovává z té smutné zprávy. Jen několik týdnů vzdoroval neporazitelné rakovině nadějný obránce Ondřej Buchtela (†20). Bojovník s velkým »B«, co se s nepříznivým osudem chtěl rvát za každou cenu, i když tušil, že zhoubnou potvoru může porazit jen těžko. Se zubatou se pral statečně; v průběhu léčby za ním byla marně hned třikrát. Bohužel, napočtvrté již uspěla.

Sled událostí, které se v posledních týdnech udály, zveřejnila na na svém Instagramu začátkem července »švagrová« talentovaného hráče Liberce. Z jejích slov u fotky ruky s růžencem mrazí. „Tahle fotka je pro mě hodně emotivní. Tady jsme opravdu bojovali o Ondrův život a modlili se za každou vteřinu, kdy jsme se u jeho postele nemohli ani pořádně nadechnout přes tu úzkost, bolest a strach,“ popisovala děsivé okamžiky.

Zdravotní lapálie sympatického hráče přišly znenadání. „Začalo to kolapsem doma v Liberci. Záchranka převezla Ondru do nemocnice, kde si mysleli, že má skřípnutý nerv. Po hodině ale přišly křečové záchvaty a nad ránem ho v ohrožení života převáželi do Prahy – PŘEŽIL!“

Na specializovaném pracovišti se později dozvěděl šílenou diagnózu – rakovina srdce, jež se postupem času dostala do plic. „Čekala ho biopsie, kterou údajně neměl přežít – PŘEŽIL. Podstoupil první chemoterapii, jež byla dle doktorů život ohrožující – PŘEŽIL,“ vyprávěla s tím, že Ondřej za žádnou cenu nechtěl životní boj vzdát. „Jsou prý jen tři případy lidí, kteří tuto nemoc měli, ale přece každý případ má svého doktora. Prosíme, pomozte nám hledat,“ vyzývala sestra Buchtelovy přítelkyně Aničky.

Okamžitě se zvedla vlna solidarity. Hvězdy, včetně fotbalového gólmana Petra Čecha, věnovaly relikvie do dobročinných dražeb, 200 tisíc poslal na transparentní účet Nadační fond Ivana Hlinky, nemalé finanční dary poslali i Jakub Voráček, Ondřej Palát, David Kaše. Pomohl také Ondřejův velký kamarád z jeho působení v Chomutově Jakub Lauko.

Vycházející hvězda Bostonu Bruins se se smrtí přítele vyrovnávala jen velmi obtížně. Útočník nemůže pochopit, že Buchtela nenašel u českých lékařských kapacit pomoc. A tak vypustil do světa: „Jen bych chtěl něco říct českému zdravotnictví... Jděte do p*dele,“ nebral si servítky. „Odepsat dvacetiletého kluka, který má vůli žít a léčit se, je možné snad jen v Česku. Skvělá práce,“ dodal ironicky!

Buchtela se v posledních dnech neobešel bez pomoci druhých. Byl odkázaný na invalidní vozík a dýchat mohl díky kyslíkové masce. Největší oporu měl v obětavé přítelkyni, jež mu dodávala kuráž celým srdcem a stála při něm do posledního okamžiku.