Hradec má tři případy COVID-19, Budějovice přerušily přípravu | iSport.cz

Tři hokejisté Hradce Králové museli po testech na koronavirus do karantény. Extraligový tým by měl přesto v pondělí zahájit společnou přípravu na ledě, se kterou měl původně začít již ve čtvrtek, ale odložil ji. Nováček z Českých Budějovic musel předsezonní přípravu přerušit po zjištění pozitivního testu u jednoho člena týmu.

"Na základě rozhodnutí ředitele Krajské hygienické stanice a epidemiologů byli tři hráči umístěni do karantény. Případné další kroky bude vedení klubu i nadále konzultovat s příslušnými orgány," uvedl královehradecký klub na svém webu.

Kvůli nepříznivému vývoji epidemiologické situace odložily preventivně pondělní start přípravy na ledě Vítkovice. Předběžně ho posunuly na pátek 31. července. Odklad se týká i ostatních týmů ostravského klubu. Nikoho s pozitivním testem na koronavirus ve Vítkovicích podle klubového webu nemají. Hráči extraligového mužstva mají do příštího pátku prodlouženou dovolenou.

"Vzhledem k tomu, jak se v těchto dnech opět rychle mění situace a některá opatření začínají být zpřísňována, rozhodli jsme se pro tento předběžný krok. Po konzultaci se sportovním úsekem a všemi trenéry jsme přistoupili k posunutí začátků přípravy na ledě," uvedl člen klubového představenstva Petr Handl.

Vítkovičtí chtěli získat čas na efektivnější reakce pro případ zpřísnění opatření proti šíření nemoci covid-19. "S ohledem na skutečnost, že náš klub v současné době tvoří napříč jednotlivými kategoriemi několik set hráčů, chceme preventivně minimalizovat jejich kontakt v uzavřených prostorách haly. Například týmy akademie se sejdou k tréninkům dle původního stanoveného plánu, ale budou pokračovat v přípravě na suchu ve venkovních prostorách mimo areál Ostravar Arény," řekl Handl.

Sezonu přerušili v Litvínově a Českých Budějovicích

Páteční přípravný zápas s Ústím nad Labem zrušilo prvoligové Kladno. Na COVID-19 byl pozitivně testován jeden z členů mužstva Rytířů, kteří odstartovali přípravu na ledě začátkem týdne.

Ve čtvrtek přerušili kvůli nákaze v týmu přípravu na sezonu hokejisté extraligového Litvínova. Na koronavirus byl pozitivně testován hráč A-mužstva, které muselo do karantény. Během dneška byl stadion Ivana Hlinky sterilizován pomocí UV záření. Pozitivní testy ohlásila ve čtvrtek i prvoligová Slavia Praha.

Ve Zlíně je po pozitivním testu hráče na COVID-19 od čtvrtka ve dvoutýdenní karanténě dorostenecký tým a do pátku byl uzavřen zimní stadion kvůli dezinfekci. Platí také povinnost nosit ochrannou roušku a na tréninky i zápasy žákovských i mládežnických kategorií není povolen přístup rodičů ani dalších osob.

Plzeň od pátku také preventivně uzavřela zimní stadion pro veřejnost, novináře, fanoušky či rodiče hráčů. V prvoligových Litoměřicích je kvůli jednomu pozitivnímu případu uzavřen stadion od středy do neděle.

Přípravu na novou sezonu musel přerušit také nováček z Českých Budějovic. U jednoho člena týmu byl zjištěn pozitivní test na COVID-19. Všechny osoby, které s ním přišli do kontaktu tak musí do 6. srpna preventivně do karantény. Motor bude při všech následujících krocích spolupracovat s Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje.

