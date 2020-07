Jak jste si užil váš životní okamžik?

„Tak já se hlavně přiznám, že jsem u porodu být nechtěl. Nebo ne nechtěl, to zní blbě. Nebyl jsem si prostě jistý. Bavil jsem se s Nikčou a říkal jí, že by bylo možná lepší, kdyby s ní byla její mamča, ale ona chtěla mě. A musím říci, že jsem extrémně šťastný, že jsem šel, protože jinak bych byl ošizen. Každému bych to doporučil.“

Prý to ale žádná pohodička nebyla...

„Už to vypadalo, že budeme muset jít císařem, protože se malý moc nechtělo. Doktor už nechtěl Nikču trápit, byli jsme devět hodin ve špitálu a kontrakce pořád sílily. Říkal, že jestli u další kontrakce nebude nějaký náznak, tak půjdeme na sál. Z toho jsem byl na chvilinku špatný, ale pak se najednou objevil kousíček a on říká: Tak to ještě zkusíme. A asi za deset minut Nikča rodila. Byl jsem šťastný, že to takto dopadlo. Holky jsou zdravé, všechno v pořádku, co víc si přát?“

Nicole přiznala, že trpěla a křičela víc, než by chtěla. Cítil jste bezmoc?

„Bylo to pro mě těžký, člověk jí nemá jak pomoci. Ty ženský si, bohužel, musejí tímto projít, neexistuje porod, který je nebolí. Já si myslím, že i z tohoto hlediska není špatný tam jít. Pro tu ženskou pak máš ještě větší respekt.“

A vaše pocity, když vám vrazili malou Naomi do náruče?

„Obrovský emoce! Už když vidíš, jak leze... Je to neuvěřitelný.“

Vy jste vždy nad věcí, ale co teď? Ukápla slzička?

„Jó. Když lezla ven, tak jsem to neudržel. A ani jsem se nesnažil nic potlačovat.“

Na prvních fotkách jste jako rodinka zajímavě natočeni, vy ležíte na zádech. Kdekdo si dělal legraci, že jste asi rodil vy...

„Taky jsem si to přečetl a musel se pousmát.“

Po kom má kukuč?

„To je hrozně brzy posoudit, ale doufám, že po Nicole. Bude hezčí.“ (smích)

Chcete snad, aby z ní vyrostla jako z maminky modelka? Anebo profesionální sportovkyně po vás?

„Tohle jsem neřešil, život nám ukáže. Samozřejmě já ji určitě povedu ke sportu, o tom jsme se s Nicole bavili. Kdyby chtěla dělat něco profesionálně, určitě bych jí nestál v cestě, ale spíš bych chtěl, aby si zkusila všechno – lyže, kolo. A modelka? Snad ani ne...“

Kdo by pak odháněl ty nápadníky.

„Přesně! No ono už to takhle bude pro mě problém za nějakých patnáct let.“ (smích)

S hlídáním vám zatím mohou pomoci vaši dva psi. Nemáte obavy, jak miminko přijmou?

„Vůbec ne. Oni už u dětí byli a všechno proběhlo naprosto v pohodě. Ten francouzský buldoček je takovej ťunťa, Bugsy je extrémně hodnej. Bude to pro ně nové, malou si očuchají, ale problém nebude.