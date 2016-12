Fanoušci Hradce nadchli Spengler Cup, Rybár dostal cenu od Hingisové

"Vyhráli jsme, takže bezprostřední dojmy jsou výborné. Chtěli jsme hrozně moc vyhrát. I když jsme do zápasu nevstoupili moc dobře a dostali rychle gól, tak se nám naštěstí podařilo v přesilovce vyrovnat. Pak to bylo vyrovnané utkání," řekl reprezentační útočník Richard Jarůšek.

Východočeši věřili v obrat i poté, co soupeř před druhou přestávkou otočil z 1:2 na 3:2. "Jekatěrinburg měl v nohách včerejší zápas, ale nebylo to na nich moc poznat, dobře bruslili, byli na tom dobře kombinačně. Důležitý byl ten gól na 3:3," zmínil Jarůšek vyrovnání Romana Kukumberga.

Energii dodávali mužstvu i tradičně hlasití fanoušci, kteří přijeli tým podpořit a předvedli třeba barevné hradecké choreo. "Byli neskuteční, chtěli jsme zápas otočit i kvůli nim. Celkově tu byla parádní atmosféra, v které se hraje opravdu výborně," pochvaloval si Jarůšek.

Poklonu si hradečtí fans vysloužili i od jednoho z fanoušků Davosu. „Neuvěřitelné představení. Díky, kluci!“ napsal si na twitterový účet Dumenig Stiffler.

Incredible performance by the fans of @MountfieldHK here at @spenglercupEN ! Thank you guys! pic.twitter.com/eroV6j1Ms2 — Dumenig Stiffler (@hcdfan88) December 27, 2016

"Klobouk dolů před nimi. Byl jsem v šoku, když jsem viděl, kolik fanoušků tady je," chválil i Kukumberg, jenž stejně jako Jarůšek dvakrát skóroval.

Šestatřicetiletý slovenský útočník KHL dlouho hrával a domnívá se, že mužstvu hodně pomohla i konfrontace během přípravy, kdy Královéhradečtí vyhráli bez porážky domácí Mountfield Cup za účasti Omsku a Ufy.

"Jen proto, že jde o tým KHL, neznamená, že jsou o kdo ví kolik lepší. Jsou to obyčejní hokejisté jako my. Máme ty zkušenosti z léta (z Mountfield Cupu), takže každý věděl, do čeho jde. A ničeho se nebál, nikdo neměl přehnaný respekt, což bylo důležité. A já si myslím, že český tým by se v KHL určitě neztratil," prohlásil Kukumberg.

Fantastická podpora! Do Davosu dorazily dva autobusy našich fanoušků, přišli už na ranní trénink! #SpenglerCuphttps://t.co/jp6U3ToerO pic.twitter.com/wxFvSOxRxa — Mountfield HK (@MountfieldHK) December 27, 2016

"Dostali jsme první gól, přesto si myslím, že jsme tu první třetinu byli o trochu lepší a předčili jsme soupeře aktivitou, hráli jsme více na puku. Bylo dobře, že jsme během ní skóre alespoň srovnali, i když si myslím, že jsme měli využít více přesilových her, kterých jsme měli hodně," řekl kouč Václav Sýkora.

Připustil, že druhá třetina jeho svěřencům nevyšla. "Ta byla z naší strany horší, tam nás Avtomobilist přehrával. Zpátky do zápasu jsme se dostali až ve třetí třetině, kdy jsme začali hrát zase aktivně a podařilo se nám výsledek otočit. Jsme rádi, že jsme dosáhli na první vítězství," pochvaloval si Sýkora.