ANALÝZA: Černý za pomoci videa semifinále zvládl. Baník cítí křivdu neprávem

5. minuta: Navrátil fauluje Prekopa, bez žluté

Černý správně píská, i když ostravský Erik Prekop do pádu přidal kus gymnastiky. Žlutá? Sudí ji neukázal. Přísně pravidlově vzato klidně mohl, ale proč tahat karty v páté minutě. Ale v hlavě mu jistý ústupek vůči Sigmě zůstane.

8. minuta: Sylla fauluje Šína, žlutá

Matěj Šín trhá olomouckou obranu, Abdoulaye Sylla ho lehce kopne. Za to, že zmařil slibně se rozvíjející akci, vidí žlutou. Po právu. Samo o sobě by to ani nestálo za zmínku, pokud by o dvě minuty později nedošlo k dalšímu zákroku guinejského obránce.

10. minuta: Sylla fauluje Prekopa, bez žluté