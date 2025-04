Jak Sparta vyřeší malér: vedle stopera se nabízí Sadílek. Má fyzické předpoklady, ale...

Byla to jednorázová absence. Lukáš Sadílek, záložník Sparty, vynechal poslední zápas s Pardubicemi (2:1), protože byl u porodu. „Jsou důležitější věci než fotbal,“ vysvětlil trenér Lars Friis. Přesto do středečního semifinále MOL Cupu proti Plzni (19.00) ho bude zatraceně potřebovat. Osmadvacetiletý univerzál by mohl zalepit díru na pravé straně zálohy. „Fyzické předpoklady na to má,“ uvedl Michal Kadlec, Sadílkův bývalý spoluhráč ze Slovácka. K tomu přidal i obavy.