Bída v Madridu, kanár a další porážka. Proč se vracela? ptají se fanoušci Kvitové

Na centrální kurt Caja Mágica nastoupila hned dopoledne, tak jak to má ráda. V Madridu Kvitová získala nejen tři tituly, ale také je ve španělské metropoli se 32 vítězstvími nejúspěšnější hráčkou historie. K pořadovému triumfu 33 však bylo tentokrát hodně daleko a prohrála i čtvrtý mač po comebacku. Tentokrát zcela nejjasněji, když si pětatřicetiletá veteránka opět vůbec nepomohla podáním a forhend se jí naprosto rozsypal. Až 70. tenistka žebříčku Volynetsová si tak připsala cenné vítězství.

První sadu měla přitom Kvitová rozehranou skvěle. V nervózním začátku plném chyb z obou stran si jako první dokázala podržet podání a odskočila do vedení 3:1. To vzápětí navýšila dalším brejkem na 4:1 a zdálo se, že má sadu pevně pod kontrolou. Opak byl pravdou, v tu chvíli pro rodačku z Fulneku zápas v podstatě skončil.

Třiadvacetiletá Američanka z Kalifornie zůstala pozitivní, zrychlila údery a dala jim i potřebnou délku. Zhruba po půl hodině hry už na Kvitovou také asi začala padat únava, její energie poklesla. A nevynucených chyb na české straně začalo rychle přibývat, jak Kvitová spěchala s pokusy o vítězné údery. Nálada zápasu se změnila a Američanka otočila pěti gamy v řadě na 4:6. Česká hráčka trefila 12 winnerů, které však doprovodila 22 nevynucenými chybami. Volynetsová jich měla téměř třikrát méně (8).

Pohyblivější a solidnější tenistka sbírala gamy dál. Šňůru získaných her natáhla Volynetsová na osm a ve druhé sadě odskočila do vedení 3:0. Kvitová v prvním gamu sady nevyužila tři brejkboly, ve třetím dokonce čtyři a klopila hlavu. „Musíš to vybojovat, zakousni se a dři!“ pokoušel se svou manželku vyhecovat trenér Jiří Vaněk, zatímco se její fanoušci na sociálních sítích ptali: Proč se vůbec vracela?

Kvitová jim nedokázala dát odpověď. Její depresivní výkon bez jediného náznaku povzbuzení pokračoval a za pár chvil svítilo na tabuli skóre druhého setu 0:5. Aby byl propadák, jak se patří, zpíval nakonec i kanár, když proti čtvrtému mečbolu Volynteosvé spáchala Kvitová devátou dvojchybu zápasu. Za hodinu a půl byl velkému trápení konec.

Kvitová je přihlášena i na další tisícovkový turnaj do Říma, který následuje po konci madridské akce.