Tkachuk dal první Matt. Šampioni z Floridy začali play off vítězně, navrátilec dvakrát zabodl dýku

Byl to návrat ve velkém stylu. Matthew Tkachuk se zranil na turnaji 4 Nations Face-Off a za Floridu nehrál od 8. února. Poslední šampioni Stanley Cupu bez něj uvadali, chyběly jim nadšení a bojovnost jedné z tváří týmu. A neměli tušení, kdy se vrátí. Ale „Chucky“ je zpátky. V prvním utkání play off na ledě Tampy Bay Lightning přispěl dvěma góly a asistencí k vítězství Panthers 6:2. „Přesně tohle mi scházelo. Byl jsem vděčný za každou sekundu,“ pravil.

Chyběli mu fanoušci, energie, emoce, souboje se soupeři, průpovídky a povzbuzování na střídačce. A hlavně pocit, že zase o něco hraje. „Nejdůležitější bylo, že jsem se spoluhráči mohl bojovat o vítězství,“ povídal Matthew Tkachuk po utkání, v němž dali Panthers rivalům první mat. S jeho výrazným přispěním.

Technicky vzato, šlo o sedmý zápas v řadě, v němž skóroval. Do únorového Turnaje čtyř zemí se trefil v šesti duelech po sobě, pak ho vyřadilo zranění. Tentokrát knokautoval Lightning dvěma údery. Nejprve vymíchal Vasiljevského, potom trefil skulinu u bližší tyče. Počtvrté dal v utkání play off víc než jeden gól, čímž překonal klubový rekord Cartera Verhaegheho.

„Prožil jsem dlouhé dva měsíce, kdy jsem měl hodně dobrých dnů, ale i těch špatných. Člověk má i dny, kdy se mu nedaří, a neví, jestli vůbec bude možné se vrátit - dokonce ještě před nějakou dobou jsem nevěděl, jestli to přijde,“ líčil 27letý útočník. Zároveň poděkoval všem, kteří mu při návratu pomáhali. „Teď jsem hrál i pro ně,“ dodal.

Na druhou stranu, v předchozích dvou sezonách si užil hokeje až dost. Florida pokaždé postoupila do finále Stanley Cupu, loni ho poprvé získala. Vtíraly se pochybnosti, jak tým zvládne vstup do play off proti natěšené Tampě. Ale v prvním dějství Bitvy o Slunečný stát se Panthers předvedli v celé kráse. V čele s Tkachukem, jehož schopnost vést tým za vítězstvím nepoznamenalo zhola nic. Zase se vrhal do skrumáží, dotíral u branky, žvýkal chránič zubů. A dvakrát zaťal dýku.

„Tady vidíte, jak dokáže naskočit do zápasu a být úderný. Takový on prostě je. Hráč pro play off, který začne hrát a udělá přesně to, co má,“ chválil obránce Nate Schmidt, který dal rovněž dva góly.

Tkachuk se zranil v dolní části těla v zápase skupiny USA proti Kanadě na 4 Nations. Vynechal následný duel se Švédskem a v souboji o prvenství proti javorovým listům strávil na ledě jen necelých sedm minut. Vrátil se po dvou měsících a třech dnech. Na otázku, zda měl nějaké pochybnosti, zda naskočí v prvním utkání play off, odpověděl: „Určitě ano.“

Právě jemu kapitán Aleksander Barkov v rámci tradičního vítězného rituálu předal v kabině kotouč pro nejlepšího hráče. „Vítej zpátky,“ řekl americkému parťákovi. Ten sklidil potlesk a cestou k tabuli, do níž zasadil puk za první výhru v play off, poděkoval: „Je super být zase tady.“

Kouč Paul Maurice ocenil, že i když „Chucky“ nehrál přes dva měsíce, nebyl na něm herní výpadek znát. „Pracoval skvěle s pukem. Pořád to tam měl, pauza se na něm vůbec nepodepsala,“ vykládal. Panthers byli rádi, že opět mají Tkachuka. On byl rád, že je zpátky. „Člověk si uvědomí, jak skvělá hra to je, že nejlepší věc na světě je vyjet na led a bojovat, být mezi kluky. Miluju to,“ liboval si.

Ale bitva dvou rivalů teprve začala, bude to ještě boj. „Série se nevyhrává v jednom utkání, což je pozitivní. Inkasovali jsme šest gólů, přitom jsme celkem dobrý defenzivní tým. Dařilo se nám v oslabeních, ale teď jsme v nich inkasovali třikrát. Můžeme to rozebírat. Ale prostě jsme prohráli. Obrátíme list a jdeme dál,“ poznamenal Jon Cooper, dlouholetý trenér Lightning, s nímž triumfovali v letech 2020 a 2021. „Oba týmy se podívají na zápas a zjistí, co můžou udělat líp,“ přidal se kouč loňských šampionů Maurice. Druhý zápas se hraje v noci ze čtvrtka na pátek.