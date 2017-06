Hosták: Pokud v televizi dočasně nebudu, snad se budu moct vrátit

Jeho hlas patří k hokeji stejně jako ten Roberta Záruby, dávno si získal velké množství fanoušků. Jméno Martina Hostáka je ale poslední týdny hojně skloňováno s tím, že by se ujmul manažerské funkce ve Zlíně. Tím pádem by mohl z televizních obrazovek zmizet. „Pokud v České televizi dočasně nebudu, tak doufám, že se tam budu moci vrátit," řekl v chatu se čtenáři iSportu.

Polovina června, to je termín, do kterého by se Hosták měl o možném novém angažmá ve Zlíně vyjádřit. Poslední odpověď devětačtyřicetiletého bývalého reprezentanta na dotaz čtenáře iSport.cz nebyla příliš konkrétní.

„Jak dlouho ještě budu v České televizi? To je dost těžká otázka," odpověděl. „Nevím, ale pokud tam dočasně nebudu, doufám, že se tam budu moci vrátit, protože mě to baví."

Co se týče manažerské práce pro dvanáctý tým uplynulé extraligové sezony byla Hostákova odpověď podobně nejasná. „Upřímně nevím, jak to bude a zatím to ponechám bez komentáře," upřesnil.

Hosták se také rozpovídal o tom, jak probíhá jeho práce ve studiu při hokejových zápasech. Například s elektronickou tužkou, se kterou rozebírá klíčové situace utkání a divákům nabízí odborné pohledy na dění na ledě.

„Tužka není těžká na ovládání, ale je těžké se popasovat s danou situací ve velice krátkém časovém úseku, který vám režie přidělí," vysvětloval hokejový expert, který na České televizi komentuje zápasy už dlouhé roky.

Příznivci mezinárodního hokeje jsou také zvyklí, že duo Hosták-Záruba komentuje veškerá finále a klíčové zápasy. Ale proč to tak je? „Nasazení na jednotlivé zápasy vyrábí Robert Záruba. Nikdo z nás nemá tendenci to zpochybňovat, ale nevím, jestli to někomu vadí. Vždycky se někdo takový najde, ale to si musí každý zodpovědět sám," dodal.