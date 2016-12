Veselého vyloučili kvůli simulování. Trefili ho do hlavy, zlobil se kouč

Veselý odehrál za Fenerbahce necelých 16 minut, během nichž zaznamenal sedm bodů, dva obranné doskoky a jednu asistenci. Ve třetí čtvrtině ale musel předčasně ze hřiště, když mu rozhodčí dal druhou technickou chybu za údajné simulování.

Český reprezentant odletěl při doskoku od soupeře, který ho ovšem možná zasáhl loktem do obličeje. "Na Euroligu to bylo velice špatné rozhodnutí. Erden ho strčil oběma rukama a loktem ho trefil do hlavy," štvalo kouče Fenerbahce Željka Obradoviče.

"Euroliga existuje díky hráčům. A rozhodčí nám vyloučil velice důležitého hráče. Je to čestný a schopný sudí. Hráči dělají chyby, ale co s chybami rozhodčích? Oba jejich omyly ovlivnily zápas i hráče," měl jasno srbský trenér.

Hosté po vyloučení Veselého sérií 6:0 odskočili na rozdíl jedenácti bodů a Fenerbahce už zápas nezachránilo.

Evropská liga basketbalistů - 13. kolo:

Fenerbahce Istanbul - Darüssafaka Istanbul 64:71 (za domácí Veselý 7 bodů, 2 doskoky, 1 asistence),

Milán - Panathinaikos Atény 72:86,

Maccabi Tel Aviv - CSKA Moskva 76:80,

Laboral Vitória - FC Barcelona 65:62.

Tabulka: