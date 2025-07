Přes 500 elitních startů, Tvrdík na tribuně i slávistický kotel. Derby „S“ zklamalo herně

Vstoupit do diskuse (

Nabušila sestavu, vměstnala do ní šestici hráčů, která si už zahrála mezi českou elitou. Rezerva Slavie přesto nezvládla druholigové derby se Spartou, když před zraky stovek „sešívaných“ fanoušků padla 0:1. „O to víc prohra bolí,“ litoval trenér hostů Jan Jelínek.

Očekávalo se hodně, ale úroveň zápasu nebyla nakonec tak vysoká, jak by se dalo soudit podle součtu ligových startů všech hráčů, kteří nastoupili na hřiště. Slavia jich vtlačila do základní sestavy dohromady 538. Největší zásluhu na tom má pochopitelně dvojice zkušených borců Marek Suchý a Tomáš Necid.

„Tohle nebyl dobrý fotbal,“ začal s hodnocením trenér hostujícího týmu Jan Jelínek. „Musím se podívat, co to způsobilo, ale připadalo mi, že jsme hráli tak dvacet minut čistého času. Pořád se leželo, přerušovalo se a ani jeden z týmů se tak nemohl dostat do rytmu,“ vyprávěl.

Jediná branka utkání padla v prvním poločase po rohovém kopu, když se prosadil sparťanský stoper Ivan Mensah, jenž přišel na Letnou z Banské Bystrice. Jinak „sešívaní“ zaznamenali jedinou střelu na branku, z domácích vyprodukoval nebezpečnou střelu akorát útočník Daniel Rus. Nic víc.

„Výhra nám chutná, potřebovali jsme podobný zápas, i když nebyl nejkrásnější ve fotbalové historii,“ líčil trenér letenského týmu Luboš Loučka. „Někdy účel světí prostředky a kluci si za tím dneska šli, tahali jak koně,“ doplnil spokojeně.

Sparťané čelili na hřišti spoustě zajímavým jménům. Jelínek vyskládal na hřiště vedle Suchého s Necidem další čtveřici borců se zkušenostmi v nejvyšší české soutěži. Do branky se postavil Jakub Markovič, v pořadí druhý slávistický gólman za Jindřichem Staňkem. Před ním hráli Daniel Toula, Štěpán Chaloupek a křídelník Giannis Botos.

Známé tváře na tribuně, dorazil i Tvrdík

Poslední dva dosud nezískali větší prostor v mužstvu Jindřicha Trpišovského a nepřesvědčili ani v druholigovém utkání. Chaloupek střídal v prvním poločase kvůli zranění. „Dostal úder do zad, nemohl se nadechnout, proto jsme ho stáhli,“ vysvětlil kouč Jelínek.

Od Botose se čekalo hodně, ale nedostal se do tempa, byl zabrzděný, chyběla mu větší efektivita. „Botyho jsme nedokázali využít tak, jak bychom si představovali. Neladilo nám to nahoře, nenašli jsme za celý zápas ideální souhru, bylo to neučesané,“ litoval Jelínek.

Derby béček se hrálo na druhou ligu v nevídané kulise. Na žižkovský stadion dorazilo necelých dva tisíce osm set diváků. Doprostřed podélné tribuny usedly známé tváře, jakými jsou Jaroslav Tvrdík, šéf Slavie, sparťanský trenér Brian Priske nebo manažer A týmu Tomáš Sivok.

O největší rozruch se postarali slávističtí fanoušci, kteří zcela zaplnili sektor za brankou. Na stadion dorazili pochodem z nedalekého hlavního nádraží. „To je neuvěřitelné,“ pronesl trenér Jelínek. „Povzbuzovali nás celý zápas, fandili nám. O to víc bolí, že jsme prohráli,“ pokračoval kouč, jenž měl k dispozici mladíky Emmanuela Fullyho nebo Youssoupha Sanyanga, kteří jsou na hraně kádru áčka.

Slávisté si připsali ve druholigové sezoně druhou porážku v řadě a mají tři body. Stejně tak Letenští, kteří vyhráli poprvé po startu ročníku.