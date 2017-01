Český bojovník UFC Pešta: Na McGregorovi mi vadí jeho debilní fanoušci

V rámci UFC se v posledních několika měsících uskutečnilo mnoho skvělých turnajů. Jaký moment pro vás byl nejsilnější?

„Hodně mě zaujal a překvapil Cody Gardbrandt na posledním turnaji. Musím říct, že jsem se hodně divil a koukal, co předvedl. Dominick Cruz je výborný zápasník, nejlepší bantam váha všech dob a to, jak si s ním Gabrandt bez problémů poradil, to bylo úžasné.“

Co jste říkal na Conora McGregora, který v jednu chvíli držel dva mistrovské pásy současně?

„Všichni z toho nadělají, že měl dva pásy současně, ale on ten druhý nikdy neobhájil. Místo toho měl dva zápasy v úplně jiné váhové kategorii. Kdyby to byl kdokoli jiný, dávno mu ten zápas seberou. Mně to nepřijde o nic jiné než další zápasníci, kteří dřív získali dva pásy v různých kategorií, akorát je nedrželi současně.“

VIDEO: Podívejte se na vážení Pešty s Olejnikem:

Souboj s Eddiem Alvarézem byl ale naprosto jednoznačný...

„Samozřejmě, je to skvělej úspěch. Už získat jeden pás je úžasné. Mně ovšem přijde, že se z McGregora dělá něco, co není. Není to revoluce v UFC, je to akorát o tom, že mu ten starý pás nechali déle, než měli.“

Jaký na McGregora máte názor?

„Přemýšlel jsem nad tím. Spíš ho celkově nemusím. Dospěl jsem k tomu, že mi nejvíc vadí to, co z něj všichni dělají. Všichni se z něj můžou s prominutím posrat. Vadí mi ti jeho fanoušci, kteří přejímají jeho chování. Dám příklad. To, že on nemá respekt k ostatním zápasníkům je v pohodě, ale fanoušci to přebírají a taky začínají nerespektovat jeho soupeře. Když McGregor řekne, tady Aldo se mě bojí, posral se, nenastoupil proti mě a předstíral zranění, je to pohoda, protože to říká on. Je to součást jeho taktiky. Pak to ale začnou přejímat jeho fanoušci a člověk vidí na internetu, jak říkají to samé, začnou Alda urážet. Když to řekne nějaký jeho fanoušek, která zná MMA z televize, tak mi to trochu vadí. Jeho debilní fanoušci mi vadí nejvíc, abych to shrnul.“ (usměje se)

Kdo by podle vás měl být jeho dalším soupeřem?

„Khabib Nurmagomedov je hodně diskutovaný, určitě by ho mohl porazit. Z Natea Diaze tím, že McGregora porazil, začalo UFC dělat neporazitelné monstrum. On je výborný, ale před tím zápasem nebyl ani v první pětce...V jeho váhové kategorii je spoustu borců, kteří by ho mohli porazit. Kromě Nurmagomedova tam je Tony Ferguson, to je žhavý kandidát. Nurmagomedov svým stylem, že jede hlavně wrestling, by měl určitě šanci. To je věc, která McGregorovi není příjemná. Ale neříkám, že se to stane, jenž že ho může porazit.“

Velkým tématem posledních týdnů je výbuch Rondy Rousey v souboji s Amandou Nunes. Čekal jste takhle jednoznačnou záležitost?

„Před zápasem jsem nevěděl, co čekat. Tím, že Ronda byla tak dlouho dominantní, měla jenom jednu porážku, tak jí člověk nemůže odpískat. Na druhou stranu to vypadalo před zápasem, že není psychicky v pohodě, když nechtěla komunikovat s médii a podobně. Ženská divize se navíc rychle vyvíjí, o tom se moc nemluví. Šampionky se střídaly jednu za druhou, pokud Ronda byla rok mimo hru, tak se ta divize zkrátka posunula. To v její prohře určitě sehrálo roli.“