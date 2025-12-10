Pavelec o lovu NHL na gólmany: Nikdy nevíte, kdo se dívá... Fofr extraligy pomáhá
Nástupců s vytříbenou brankářskou DNA se v české kotlině pořád rodí habaděj. Až je téměř k nevíře, že další hokejové složky s vývozem do NHL tolik zaostávají. Specifičnost přípravy u brankářského řemesla šikovným českým rukám a důvtipné myšlence nahrává. Na palubě směr zámoří by se časem měl vydat i Nick Malík. „A proč ne?“ reaguje Ondřej Pavelec, bývalý člen rodiny NHL a v posledních letech oceňovaný trenér reprezentačních brankářů.
Na příkladech Michala Postavy či Šimona Zajíčka vidíme, že možné je skutečně všechno. Oba borce si Detroit resp. Boston opečovává na farmě v AHL, existuje reálný předpoklad, že časem do nejlepší ligy dozrají. „Kdyby vám před dvěma roky někdo řekl, že tihle kluci podepíší do NHL, mysleli byste si o něm, že se zbláznil. A vidíte, podepsali… V Česku funguje konzistentní a neskutečná trenérská práce. Zrovna tohle je její výsledek,“ tvrdí Ondřej Pavelec.
Do reprezentace zve, respektive Radimu Rulíkovi doporučuje brankáře, o jejichž potenciálu růstu je zcela přesvědčený. Dalším na forhontu je 23letý Nick Malík. Podrobně vnímá zatím jeho výkony. Víc než jeho osobnost.
„Já Nicka vlastně moc neznám, je to jeho první sraz, máme za sebou dva dny přípravy, ale je vidět, že ze sezony je dobře připravený. Výkony má stabilní, což je pro gólmana důležité, ty ho přivedly do nároďáku. Reference jsou na něj výborné, sám jsem viděl hodně zápasů Plzně,“ odpovídá na otázku, proč si Malíka vybral na Švýcarské hry.
V olympijské sezoně to hodně znamená. Výhled startu na květnovém MS je zřejmý. Optimistický plán zní, že si v reprezentačním trikotu rodák z Raleigh, kde sídlí Carolina Hurricanes, řekne nahlas o pozornost náhončích z NHL. „Kluci mají do zámoří otevřené dveře, leží to tam,“ soudí Pavelec.
Kariéra může být o jednom výjezdu
Co je k tomu zapotřebí krom potřebné výkonnosti? „Potřebujete i trochu štěstí. To spočívá například v tom, že vás v pravý čas na pravém místě vidí správný člověk. Všem klukům to říkám: Nikdy nevíte, kdo se na vás zrovna dívá. Při zápase, v tréninku… Vaše kariéra může být o jednom výjezdu, o jednom tripu pátek – neděle, nebo klidně o jednom utkání. Skauti NHL mají všechny hráče dobře nasledované, příklady bychom měli právě v Michalu Postavovi nebo Šimonovi Zajíčkovi. A další mohou následovat,“ nepochybuje Pavelec.
Syn zadáka Marka Malíka, jenž v NHL probrázdil sedm stovek duelů, má za sebou úspěšnou finskou gólmanskou školu, kterou nyní částečně prodává v Plzni. Kde je navíc veden systematickou a dlouhodobě úspěšnou strategií Rudolfa Pejchara, známého experta v oboru.
A ještě něco. Pavelec nadmíru kvituje podzimní extraligový fofr, jenž díky ZOH našlapal jízdní řád do historické hustoty. Je si jistý, že tenhle model zrovna Malíkovi sedí. „Za mě je úplně super, jak se zápasy v téhle sezoně nashromáždily k sobě, byl bych strašně rád, kdyby to tak bylo pokaždé. Pro brankáře je především důležité, aby dlouho nečekal na zápas. Každý chce chytat a i tým má díky hustší porci utkání víc možností. Hrát víceméně pátek – neděle není ideální,“ podotýká Pavelec a na Malíkovu adresu ještě dodává: „Nick chytil v lize šanci za pačesy, už loni držel potřebnou stabilitu a teď v tom jen pokračuje. Nebyl důvod si ho nevybrat.“
Na někdejší Malíkovu omluvenku z účasti na šampionátu dvacítek dávno zapomněl. „Co si pamatuju, měl k tomu svoje důvody, my k tomu jako trenéři zrovna přicházeli. Žádná zášť tam nebyla a není,“ ujišťuje Ondřej Pavelec.
Nováčkové v AHL
Michal Postava (Grand Rapids)
5 zápasů, 4 výhry, 93,6 %, 2,15 gólů/zápas
Šimon Zajíček (Providence Bruins)
9 zápasů, 8 výher, 92,6 %, 2,09 gólů/zápas