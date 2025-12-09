Rychlobruslařská kometa Jílek: Co na něj práskl táta!
Česká republika má nástupce Martiny Sáblíkové (38). Je to jisté. Mladičký Metoděj Jílek (19) zahájil svou druhou sezónu mezi dospělými úchvatně. O víkendu svůj vstup do sezóny vygradoval úspěchem v Heerenveenu na nejdelší trati a to rovnou čtvrtým nejlepším časem historie!
Mnozí ale ani netuší, co za takovým úspěchem je. „Nikdy neměl ani pivo, ani kapku alkoholu, dokonce ani kávu. To jen podtrhuje tu jeho disciplínu. Hodně lidí tvrdí, že má talent. Určitě má, ale zároveň tomu sportu obětoval jako málokdo,“ prozradil pro idnes.cz otec mladého sportovce Ondřej Jílek.
„Jednou mi Metoděj řekl: Nejdůležitější je disciplína. Že, i když se ti vůbec nechce, na trénink jdeš,“ líčí synovu zarputilost. Je to nemluva, ale co si dá do hlavy, po tom tvrdohlavě jde. Ve škole tento rok zvládl odmaturovat během přejíždění ze Světového poháru. Nyní již studuje na pražské FTVS. Priorita je ale jiná. Únorová olympiáda v Miláně! „Být v anketě Sportovec roku v top 10 vnímá jako velkou poctu, jenže měl už na tu dobu naplánovaný tréninkový kemp. Vyhlášení klidně oželí, aby se mohl perfektně připravit na olympijské hry,“ omlouvá otec Metodějovu absenci na vyhlášení ankety.
„Už před rokem jsem si do Milána koupil na bianco šek lístky na všechny jeho závody. Věřil jsem, že se tam dostane,“ stal se synovým prorokem. Světová kometa rychlobruslení se bude vyrovnávat nejen s tlakem na úspěch, ale také s okolními vlivy, které lze jen těžko eliminovat.
„V únoru přijel ze svěťáku v Kanadě, odjel na mistrovství světa juniorů, pak byl týden doma a začal kašlat, načež se tři týdny nemohl zbavit nemoci a jel s ní i na mistrovství světa dospělých. Takže teď jsme raději nakoupili respirátory a všechny přelety absolvuje s nimi,“ popisuje Jílek, jak se snaží ubránit rychlobruslaře před nemocemi. „Vnější tlak si příliš nepřipouští. Zato měl vždycky svůj vnitřní tlak, daleko silnější. Třeba když jel poprvé na mistrovství světa juniorů na kolečkových bruslích a skončil třikrát druhý. Tehdy jsem vnímal, jak hrozně moc ho to štve. A další rok vyhrál pět zlatých,“ popisuje synovu neústupnost Jílek.
Paří a muzicíruje
Dokáže takový stroj, co žije v cyklu – trénink, závod a zas trénink –, takzvaně mentálně vypnout? „Na koníčky úplně čas nemám, ale po sezoně občas zapnu počítač a zasměju se s kamarády u počítačových her,“ prozradil Jílek, že relaxuje jako obyčejný smrtelník mladé generace. Miluje taky hory a na kytaru brnká stejně dobře jako při závodech na nervy svých soupeřů.
„Je úplně normální kluk, dá se s ním bavit a zapadá mezi všechny ostatní sportovce,“ přitakává i jeho slavná kolegyně Martina Sáblíková (38).