Fanoušci čekali marně, Mayweather přišel až na afterparty: Omlouvám se!

Bývalý boxer Floyd Mayweather právě cestuje skrz Evropou a domluvil se s organizátory galavečera Box Live, že kolem desáté hodiny večer dorazí do pražské haly Královka předat titulový pás. I přestože se kvůli jeho očekávané návštěvě poslední zápas o půl hodiny posunul, vyhlíželi ho fanoušci marně. Na galavečer nedorazil, z letiště se vydal rovnou na afterparty. „Takové věci se v životě stávají. V životě je velmi důležité, aby byl každý v bezpečí,“ vysvětlil důvod své nepřítomnosti a českým boxerům slíbil, že se ukáže příště. „Strašně moc se těším, až se zase vrátím zpět a podpořím český box. Udělám vše, abych mohl komunikovat s českými promotéry znovu,“ řekl.

„Celá naše parta se bude těšit, až znovu budeme moci podpořit český box a mladé boxery, aby se dostali zpátky nahoru. A teď bude párty!“ ukončil tiskovou konferenci, po které převzal cenu pro nejlepšího boxera 21. století.

VIDEO: Podívejte se na tiskovou konferenci s Mayweatherem v Praze:

Z několikahodinového zpoždění byl rozčarovaný zejména bývalý český boxer Lukáš Konečný, který pomáhal celou akci domlouvat. „Bohužel to nestíhá. Všechno je domluvený, zaplacený. Je to ale blbý. Oznámil to na svém facebooku, ale vykašlal se na to. Strašně moc mě to štve, je v Praze, ale není na boxu, je to průšvih. Kdyby tu byl, bylo by vše ještě lepší,“ kroutil Konečný hlavou.

Nejvíce to však zastihlo boxera Štěpána Horvátha, který kvůli avizovanému pozdnímu příchodu musel na zápas s Arthurem Hermannem čekat až do půlnoci. „Bylo to hrozný, já jsem se rozcvičoval asi čtyřikrát. Bylo to ale spíš na psychiku. Člověk čeká, až ho vypustí z klece a furt ne a ne,“ vysvětlil. Horváth nakonec titulový duel ovládl na jedničku. Svého německého soupeře dokázal vyřídit v sedmém kole a stal se evropským šampionem WBO. Podle prvotních plánů mu měl titulový pás předávat právě Mayweather. „Kdyby mi ten pás předával, tak je to super, ale nebyl tady no. Svět se nezblázní, ale je mi líto lidí a realizačního týmu, protože jsem viděl tu komunikaci mezi manažery. Oni mají ohromný problém s bezpečnostními podmínkami. Já si myslím, že jak mu v Londýně podpálili to auto, tak má teď trochu strach,“ řekl čerstvý šampion.

Titulové zápasy ovládly i dvě svěřenkyně Lukáše Konečného. Fabiana Bytyqi se utkala o titul evropské šampionky WBO s ruskou lékařkou Evgenií Zablotskajou, zápas vyhrála na body. „Že nepřijel Mayweather mě osobně nemrzí. Já jsem tu nebyla kvůli němu, ale kvůli svému titulu, rodině a fanouškům. On měl být takovým zpestřením i pro ty diváky, spousta z nich si kvůli tomu koupila lístek a mrzí mě, že to takhle dopadlo,“ vyjádřila se po vyhraném zápase.

A titulový zápas ovládla i druhá Konečného boxerka Lucie Sedláčková. Ta si poradila s Rakušankou Doris Köhlerovou v souboji o evropský titul WBO v pérové váze. „Samozřejmě je to škoda a mrzí nás to, ale zase to znám z té druhé stránky a vím, jak to chodí. Nebylo to lehké a stalo se to, co se stalo. Já jako boxer jsem to vůbec nevnímala, ale fanoušky to asi mrzelo. Takovej je ale život,“ ukázala svůj pohled na očekávaného hosta, který nedorazil.

Slavná návštěva přidělala organizátorům galavečera Box Live určitě spoustu vrásek. Slibovaný hvězdný host totiž nabral několik hodin zpoždění, a v polovině večera tak dorazil pouze jeho předvoj. Nikdo od lidí z jeho týmu však důvod nevysvětlil a naplněná hala fanoušky tak slavného boxera vyhlížela marně.

Sami organizátoři přiznali, že samotné návštěvě předcházelo dlouhé domlouvání a plnění Mayweatherových podmínek. Podle jejich slov však sami byli překvapení, že si toho celebrita zas tolik zvláštního nepřála. „Ve výsledku byly požadavky minimální. Chtěl například tři druhy pití. Vodka, šampaňské a koňak, který v Čechách není k dostání. Museli jsme ho dovést zvenčí. Ale jinak vlastně nic mimořádného,“ prozradila Monika Veselá z klubu Qwert boxing Praha, který celou návštěvu dojednával.

Podle očekávání se slavný boxer nejvíce zajímal o své bezpečí, kolem kterého se točilo nejvíce jeho podmínek. „Na co byl ale kladený velký důraz, byla bezpečnost. Musí okolo něj být stále dvacet lidí, kteří rozhodují, kteří určují, kdo se k němu smí přiblížit. Taky bylo třeba několika vozů jako kamufláž, aby nebylo znát, ve kterém jede,“ řekla Veselá.

A podobně zabezpečená musela být i samotná hala. Mayweatherův předvoj přiletěl několik hodin před samotným boxerem, prohlížel si cestu k ringu a natáčel veškeré prostory v hale. Maximální zabezpečení tak muselo být i v přední řadě, kde měl být samotný boxer původně usazen.