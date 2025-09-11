Vyhecovaný střet. Kde je Fritz? divili se tenisté. Berdych nemoci Američana (ne)věří
PŘÍMO Z DELRAY BEACH | Polní podmínky daviscupového zápasu v Delray Beach i nonšalance amerického týmu, která vyvrcholila tím, že se jednička USA Taylor Fritz ani nedostavila na oficiální los, dráždí české tenisty. Ti na Floridě už skoro týden makají i plní to, co podle pravidel mají. A věří, že karma zafunguje. Zápas 2. kola o postup do Final 8 v sobotu o půlnoci SELČ odstartuje Jiří Lehečka proti Francesi Tiafoeovi a navážou na ně Jakub Menšík právě s „nemocným“ Fritzem. Slavnostní část losu ve stanu kousek od vchodu do tenisového areálu zahájila řeč kapitánů.
„Doufám, že tady Čechům nebude moc pršet a nebude jim dusno,“ rýpl si šéf americké lavičky Bob Bryan s vědomím, že ze špatné předpovědi počasí na zápasové dny i vedra a vysoké vlhkosti vzduchu nejsou hosté nadšeni. „Takové vtípky k tomu patří,“ bral vše s nadhledem český kapitán Tomáš Berdych.
Už víc ho však zarazilo, že se bez jediného slova vysvětlení nedostavil na los lídr Američanů Taylor Fritz, zatímco celá česká ekipa byla vzorně nastoupená. „Taylor má zvýšenou teplotu, necítil se dobře. Ale zítra chce hrát,“ ozřejmil až na tiskové konferenci americký kapitán Bob Bryan.
Téhle verzi lze věřit. A nebo také ne. „Bylo hodně zvláštní, že se Kuba ani nemá s kým postavit na oficiální fotku. Chci se zeptat na ITF, co to mělo znamenat, protože v rámci respektu k druhému týmu by měl mít zápas určitý sportovní duch,“ prohlásil Berdych, jenž bral informaci o Fritzově nemoci s rezervou. „Jestli je to pravda, tak mu to určitě do zápasu nepomůže. Jestli mu to vadit nebude, tak mají asi extrémně dobrý doktory. A nebo to je taky celé jenom zástěrka, že na los nepřišel,“ kroutil hlavou český kapitán, jenž věří v český kontr. „Naše nejlepší odpověď bude, když se nám to tady povede zvládnout,“ usmál se.
Podobně situaci vnímá i Jakub Menšík, jenž právě s Fritzem v pátek změří síly. „Bylo by fajn jim vrátit, jak se tady o nás celkově starají. My jsme udělali vše, co jsme mohli. Bereme všechno profesionálně, snažíme se vše odmakat, jak nejlíp to jde. Díky tomu může být výhoda i lehce na naší straně,“ narážel Menšík třeba i na fakt, že americká dvojka Frances Tiafoe dorazila k tréninkům v Delray Beach až na poslední chvíli.
Kapitán Berdych vsadil do úvodních singlů na žebříčkově nejlepší Jiřího Lehečku s Menšíkem. Nebyla to velká alchymie a vybírání, jelikož Tomáš Macháč se začátkem přípravného týdne necítil fit. „I to byl jeden z důvodů, který jsem musel zohlednit. Další aspekt je, že Kuba porazil Taylora, když získal titul v Miami. Volba padla na tyhle dva kluky pro pátek a dál se uvidí,“ vysvětlil Berdych.
Machůčův čas by měl přijít v sobotním deblu po boku Adama Pavláska. Spolu loni na olympiádě v Paříži dělali malé zázraky a skončili čtvrtí.
Menšík má za sebou po nevydařeném US Open důležitý tréninkový blok na Floridě a hlásí: „Cítím se skvěle!“. S americkou jedničkou a světovou pětkou Fritzem má vyrovnanou bilanci 1:1, naposledy při tažení za titulem v nedalekém Miami ho zdolal 7:6, 4:6, 7:6. „Povrch je tu trošku pomalejší, výš to skáče. Jeho herní styl mi docela sedí. Myslím, že mám velkou šanci urvat bod,“ věří si čerstvě dvacetiletý borec.
Češi se s Američany utkají poprvé po osmnácti letech. Poslední střet v 1. kole v Ostravě roku 2007 skončil přesvědčivým triumfem Spojených států 4:1. Česko porazilo Spojené státy z šesti daviscupových duelů zatím jen jedinkrát. V sezoně 1996 obstarali při výhře 3:2 všechny body Petr Korda a Daniel Vacek, současný kouč Macháče a muž stíhaný v dotační svazové kauze.
Vítěz utkání stejně jako lepší z šesti dalších kvalifikačních duelů postoupí do Final 8, které je na programu od 18. do 23. listopadu v italské Boloni, kam jsou přímo nasazení domácí obhájci. Ač Američané v daviscupovém žebříčku figurují na 5. a Češi na 9. příčce, při současném rozložení sil v mužském tenise jde o dvě velmoci, jimž se kvalitou a šířkou kádru mohou rovnat pouze Italové s Jannikem Sinnerem. „Mám pro Čechy obrovský respekt. Mají široký tým, na papíře jsou nejtěžším možným soupeřem, na kterého jsme mohli v tomhle kole narazit. Když je neporazíme, můžou klidně celý Davis Cup vyhrát,“ konstatoval americký kapitán.
Místo v listopadové Boloni je ale jen jedno. Stejně jako právo na to, kdo se bude po vyhecovaném zápase poslední.
Program 2. kola Davis Cupu
Den
Čas
Zápas
sobota
0:00 SELČ
Frances Tiafoe – Jiří LEHEČKA
sobota
1:30 SELČ
Taylor Fritz – Jakub MENŠÍK
sobota
20:00 SELČ
Austin Krajicek, Rajeev Ram – Tomáš MACHÁČ, Adam PAVLÁSEK
sobota
21:30 SELČ
Taylor Fritz – Jiří LEHEČKA
sobota
23:00 SELČ
Frances Tiafoe – Jakub MENŠÍK