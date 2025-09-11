Čahoun už nepadá v soubojích. Mazura začal gólem, vsadil na sebe i ve fantasy
Loni přicházel z Ameriky do rozjetého vlaku, letos Tomáš Mazura cítí, že by měl patřit mezi opory Mladé Boleslavi. Čtyřiadvacetiletý vytáhlý útočník přes léto zesílil, první kompletní ročník v extralize načal gólem proti Kladnu (2:1). Bod potěšil jak ve statistikách, tak z pohledu oblíbené hry fantasy, kde pardubický odchovanec vsadil jak na sebe, tak na gólmana Bruslařů Dominika Furcha. „Teprve jsem s tím začal, Kuba Lichtag mi říkal, ať to zkusím. Teď se spolu sázíme, kdo vyhraje, kdo má větší cit,“ rozpovídal se Mazura o soutěživosti s novou tváří v týmu.
V přesilové hře přejel do pásma, na pravý kruh dostal parádní přihrávku od Tomáše Fořta a přesnou ranou otevřel skóre prvního kola proti Kladnu. Gól Tomáše Mazury byl pro Mladou Boleslav klíčový. Do té doby dobře hrající Rytíři se po jeho zásahu sesypali, tři body se po výsledku 1:2 stěhovali do severněji položeného středočeského města. „Super pocit, byl to těžký zápas. Začátek je hlavně o bodech, abychom je nastřádali. To se nám povedlo, za to jsme rádi,“ zářil po utkání mladý útočník.
V minulé sezoně stačil Mazura za dvacet zápasů nastřádat čtyři góly, jeden přidal v play off. Rozkoukávání po přestupu z univerzitní NCAA už má za sebou a v další sezoně chce Bruslařům pomoct výraznějším příspěvkem. „Cítím se super, řekl bych, že jsem i víc zapadl do kabiny. Zezačátku je těžké přijít do rozjetého vlaku. Jsem rád, že mě kluci přijali. Samozřejmě jsem si i zvyknul na hokej, co se tu hraje. Přijde mi, že jsem trochu klidnější, díky tomu se cítím ve větším komfortu,“ porovnával Mazura s uplynulou sezonou.
Do té další odstartoval ve třetí lajně po boku mladého Vojtěcha Hradce a Fina Aleksiho Rekonena. V přípravě odehrál hodně minut i vedle švédské posily Carla Berglunda. Ať bude složení do dalších zápasů jakékoliv, očekává se, že právě třetí brázda by měla doplnit elitní dvě v produktivitě. „Vím, co ode mě trenéři čekají, to každému hokejistovi pomůže. Vím, kdy si můžu dovolit nějaké věci, ale zase vím, kdy už nevymýšlet. Jsem ve velkém komfortu, cítím se dobře,“ pochvaloval si 193 centimetrů vysoký hráč.
V uplynulé sezoně slýchal výtky kvůli nedostatečnému osvalení. Přes léto musel v tomto ohledu přidat. „Drtili mě, snad se to povedlo. Minulý rok jsem hodně padal v soubojích, nevěděl jsem, jak se nachystat se silnými a většími hráči. Teď padám málo, jsem spokojený, jak na tom jsem. Snažím se to udržet, s tím mám v sezoně největší problém,“ přiznal Mazura.
Furchína ve fantasy nechám
Zámořská univerzitní soutěž ho podle jeho slov připravila na extraligu dobře. Psychický tlak, dobrá fyzická příprava a hokej v rychlém tempu. „Člověk tam musí ustát spíš hity. Tady jsou to souboje o puk, přetlačovačky. To je pro mladého kluka těžké. Trochu s tím bojuju, ale každým zápasem je to lepší,“ srovnával draftovaný forvard. „Celkově byla NCAA výborná příprava. Když jsem přišel, nebál jsem se díky tomu hrát,“ dodal.
V týmu Boleslavi se přes léto sešel i s Lotyšem Felikssem Gavarsem, s nímž hrál za oceánem. Talentovaný reprezentant si na týden zatrénoval s Bruslaři a vyrazil do Ameriky dokončit poslední ročník, aby měl vysokoškolský titul. Za rok by se mohl do středočeského klubu vrátit. „Prsty jsem v tom neměl. Agent mu říkal, že k nám může na zkoušku, pak mi psal, jestli má přijet. Říkal jsem mu, že stoprocentně, je pro něj dobré se ukázat. Předvedl se dobře, budeme ho sledovat. Třeba za rok,“ usmíval se Mazura.
Po prvním vítězství v sezoně na něm byla patrná dobrá nálada. Gólový start mu pomohl i ve hře fantasy, kde za reálné výkony hráčů dostávají uživatelé body do soutěže. „Dal jsem si tam i sebe, takže dobré. Dobrý odhad,“ smál se Mazura.
S parťákem Jakubem Lichtagem budou do vzájemného měření sil ještě přemlouvat i další spoluhráče. Sázka, co získá nejlepší, zatím nepadla. Mazurovi ale hned v prvním kole vyšla perfektně volba kapitána. Brankář Dominik Furch zastavil třicet střel a inkasoval na ledě Kladna až v poslední minutě. „Člověk na něm vidí, že je trochu kyselý. Já mu ještě říkal, že ho mám ve fantasy jako kapitána, takže bych byl rád za nulu,“ pobavil mladoboleslavský střelec.
O tom, jestli si sebe ponechá v sestavě i v pátek proti mistrovské Kometě, zatím neměl jasno. „Uvidíme, jak se budu cítit. Furchína asi nechám a u sebe uvidím,“ prozradil s úsměvem.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|2
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|3
Vítkovice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:4
|3
|4
Brno
|1
|1
|0
|0
|0
|4:2
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|7
M. Boleslav
|1
|1
|0
|0
|0
|2:1
|3
|8
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|9
Kladno
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|10
Litvínov
|1
|0
|0
|0
|1
|2:4
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
K. Vary
|1
|0
|0
|0
|1
|4:7
|0
|13
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž