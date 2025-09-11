Zemědělec z Kostariky Jimenez: Slibuje cibulačku
Říká si Cebollero! Tahle přezdívka, kterou nosí kostarický bijec Edgar Jimenez (36), ve španělštině znamená: „Ten, kdo pěstuje cibuli.“ Jeho rodiče totiž pracovali na poli a pěstovali kromě jiného cibuli.
Nyní ale Jimenez bude stát na jiném poli – bitevním – proti Němci Tahovi. „Jsem ve fantastické kondici,“ věří si Edgar, který by rád soupeře zpracoval na cibulačku.
OKTAGON 75
Historický milník! Česká MMA organizace Oktagon rozšířila dobyté německé území o další město – Hannover. Turnaj s pořadovým číslem 75, který startuje v sobotu (18:00, oktagon.tv), láká na dva česko-německé souboje.
