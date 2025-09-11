Sporťák Kalemba si vzal známou komičku: Divoká veselka na Vltavě!
Je v chomoutu! Sportovní komentátor Jiří Kalemba (40) se oženil se svou dlouholetou partnerkou Kateřinou Haškovou (39). Divoká veselka začala plavbou nevěsty po Vltavě, ale netradiční bylo už samotné místo konání.
Jiří Kalemba s partnerkou Kateřinou se totiž rozhodli do toho praštit přímo v pražském Kayak Beach Baru, lodi s beachvolejbalovým kurtem, který nabízí nádherné romantické kulisy - výhled na panorama pražského hradu. Nadšená novomanželka se pak několika záběry ze svatby pochlubila na sociálních sítích.
Stand up komička, která má pro plážový volejbal slabost, se na místo své svatby dostala malou loďkou. Po obřadu samozřejmě nemohla chybět pořádná párty, na které Kalemba skotačil i v kroji. Ta pravá pařba na parketu se pak rozjela, když svou show odpálila populární romská kapela Terne Čhave.
Kateřina pak zveřejnila pár fotografií ze stejného místa, kde pózuje spolu se svým manželem. „Kdybych věděla, že se budem fotit, tak se možná učešu a namaluju a nepůjdem rovnou z tréninku. Ale víte co? O tom to asi není. Je to o nás (a taky o šikovné fotografce ofkors!),“ napsala Hašková. „Tohle jsme my. Ušli jsme spolu nějakou cestu a je to čím dál lepší. A já jen doufám, že ještě dlouho bude. Miluju tě, srdéčko,“ vyznala se svému muži, který je už dvojnásobným tátou.
Jiří Kalemba se do paměti televizních diváků vryl především svým působením na ČT sport, ze které v roce 2022 po dlouhých 17 letech odešel. „Nic skandálního v tom není. Vnitřně jsem cítil, že bych se chtěl posunout a možná vyzkoušet i něco jiného,“ řekl tehdy. Momentálně působí jako šéfredaktor sportovního kanálu Sporty TV. Naposledy na sebe upozornil účastí v Superlovu, kde vyhrál rovný milion korun.