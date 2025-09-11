Africká bomba, Kapverdy jsou krůček od MS! A Češi? Bledá závist!

Autor: nem
Orgie radosti v podání plejerů Kapverd po triumfu nad přímým sokem z Kamerunu.
Česká repre má po pondělním utkání oproti Kapverdám podstatně méně radosti.
Jak to dělají? Kde jsou oni, kdy my budem? Kapverďané jsou senzačně krůček od přímého postupu na MS z prvního fleku grupy D africké kvalifikace. A Čechům zbývá bledá závist...

Když forvard jménem Livramento propálil Onanu, neslavně slavného gólmana Kamerunu vyhozeného z Manchesteru United, propukly na Estádiu Nacional de Cabo Verde bujaré oslavy. Výhrou 1:0 dostaly Kapverdy největšího soka pod sebe na distanc pěti bodů a ve zbývajích dvou rundách jim stačí doma porazit beznadějně poslední Svazijsko. Svět obletěly snímky orgií radosti plejerů z deseti ostrovů v Atlantiku, které mají 525 000 obyvatel. Pokud se na světový šampionát poprvé v dějinách prokopou, budou po Islandu (407 tisíc) historicky druhou nejmenší zemí, jíž se to povedlo.

Leklé ryby

»Modří žraloci«, jak si rozjásaní Kapverďané říkají, už jsou skoro tam a hoši kouče Haška proti nim vypadají jako leklé ryby. V usilování o prvenství ve skupině L dostávají na frak od Chorvatů, takže patrně budou muset do vražedně ošidné baráže. Navíc rozhození prapodivným hodnocením uplynulého srazu generálního manažera Pavla Nedvěda (53): „Hernímu systému bych nepřikládal velkou váhu. Pak to odehrají hráči už na hřišti a na systému už tolik nezáleží,“ řekl Nedvěd, aby si vzápětí protiřečil: „Nefungovalo to, protože jsme vyměnili celou sestavu. To je logický.“ Jestli on trenér Kapverd Bubista náhodou nějaký ten systém nemá...

