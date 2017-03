Lavický rapuje o Spartě před derby: Jsme špatný! Co tam nejsem, výkony jsou matný

Derby song baví internet. Ještě před nedělním výkopem se herec Jakub Štáfek, proslavený jako seriálová postava fotbalisty Juliuse Lavického, rozhodl natočit klip k zápasu Sparty se Slavií. Vrhl se do toho společně s hudebníkem Vojtaanem, který fandí na rozdíl od Štáfka týmu z Edenu. Text songu je místy pořádně ostrý, ale zároveň vtipný.

Oba borci natáčeli v bytě, který obývá seriálová postava Lavického a začali tam spolu rapovat. „Kámo, to bude hell. My jsme vážně špatný. Od tý doby co tam nejsem, výkony jsou matný,“ hlásí sparťan Lavi a hned přidává další povzdech.

„Já se poseru, z těch našich trenérů. Změna za změnu, těžko si vyberu,“ kroutí hlavou Lavický a zarýmuje si i na přestup Bořka Dočkala ze Sparty do Číny. „Dočky, v Číně žere kočky.“

Na to pak v klipu hned reaguje slávista Vojtaano. „O Číně mi nemluv, mám z toho Tvrdík,“ rapuje a odhrne si župan, kde ukáže bouli v trenkách.

„Ještě že trenér je Čech, i když trochu Šilhavý,“ naráží pak muzikant na to, že čínská společnost vlastní klub z Edenu. Video pak končí bitvou na terase, kde se polonazí aktéři švihají šálami Sparty a Slavie.