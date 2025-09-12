Předplatné

ONLINE: Horákova paráda proti Třinci, Liberec - Dynamo 2:2. Mistr vede v Boleslavi

Závar před bránou Třince v utkání proti Spartě
Závar před bránou Třince v utkání proti SpartěZdroj: Michal Beránek (Sport)
Třinecký Daniel Kurovský a sparťanský Martinš Dzierkals
Michal Řepík a Jakub Krejčík ze Sparty se radují z gólu v utkání proti Třinci
Brankář Třince Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Závar před bránou Sparty v utkání proti Třinci
Třinecký brankář Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Brankář Třince Ondřej Kacetl v utkání proti Spartě
Sparťanský Adam Raška při debutu v utkání proti Třinci
První hokejový víkend v sezoně nabízí kompletní 2. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je večerní šlágr mezi Spartou a Třincem v zaplněné O2 areně. Mistrovská Kometa uzmula i druhou výhru, tentokráte v Mladé Boleslavi. Hradec Králové po výprasku v derby hostí České Budějovice. Pardubice startují v Liberci. Litvínov padl s Energií, Vítkovice rozodly v nájezdech s Kladnem. Hraje se také v Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

Ml. Boleslav - Kometa 1:3

Mistr z Brna zapsal v novém ročníku druhou výhru. V Boleslavi dlouho držel hubené vedení 1:0 díky Kristiánu Pospíšilovi, ale nakonec se radoval po výsledku 3:1. Tradičně vítězství zpečetil gólem do prázdné brány kapitán Jakub Flek.

Litvínov - K. Vary 0:4

Karlovarští po nezdaru v prvním kole a sedmi inkasovaných zásazích poprvé hráli venku. V derby s Litvínovem si ale z ledu soupeře odvezli zasloužené tři body za výhru 4:0. Dvěma góly se blýskl Nick Jones, který má již na kontě tři vstřelené branky.

Vítkovice - Kladno 1:0sn

Ten, kdo se těšil v ostravské aréně na příděl gólů, byl zklamaný. Diváci viděli gól až v samostatných nájezdech, kde rozhodl Martin Hanzl, po něm se trefil i nový kapitán Marek Hrivík. Oba brankáři, Dominik Hrachovina (Vítkovice) a Adam Brízgala (Kladno), byli vyhlášeni nejlepšími hráči utkání. Vítkovice podruhé vyhrály, nyní jen za dva body, Kladno má první bod v sezoně, ale podruhé utrpělo porážku.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno220007:36
2Vítkovice211008:45
3Třinec110008:23
4Pardubice110007:13
5Plzeň110003:13
6K. Vary210018:73
7Sparta110003:23
8M. Boleslav210013:43
9Kladno200111:31
10Č. Budějovice100012:30
11Liberec100011:30
12Litvínov200022:80
12Olomouc100012:80
14Mountfield100011:70
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

