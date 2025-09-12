ONLINE: Horákova paráda proti Třinci, Liberec - Dynamo 2:2. Mistr vede v Boleslavi
První hokejový víkend v sezoně nabízí kompletní 2. kolo Tipsport extraligy. Velkým lákadlem je večerní šlágr mezi Spartou a Třincem v zaplněné O2 areně. Mistrovská Kometa uzmula i druhou výhru, tentokráte v Mladé Boleslavi. Hradec Králové po výprasku v derby hostí České Budějovice. Pardubice startují v Liberci. Litvínov padl s Energií, Vítkovice rozodly v nájezdech s Kladnem. Hraje se také v Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
Ml. Boleslav - Kometa 1:3
Mistr z Brna zapsal v novém ročníku druhou výhru. V Boleslavi dlouho držel hubené vedení 1:0 díky Kristiánu Pospíšilovi, ale nakonec se radoval po výsledku 3:1. Tradičně vítězství zpečetil gólem do prázdné brány kapitán Jakub Flek.
Litvínov - K. Vary 0:4
Karlovarští po nezdaru v prvním kole a sedmi inkasovaných zásazích poprvé hráli venku. V derby s Litvínovem si ale z ledu soupeře odvezli zasloužené tři body za výhru 4:0. Dvěma góly se blýskl Nick Jones, který má již na kontě tři vstřelené branky.
Vítkovice - Kladno 1:0sn
Ten, kdo se těšil v ostravské aréně na příděl gólů, byl zklamaný. Diváci viděli gól až v samostatných nájezdech, kde rozhodl Martin Hanzl, po něm se trefil i nový kapitán Marek Hrivík. Oba brankáři, Dominik Hrachovina (Vítkovice) a Adam Brízgala (Kladno), byli vyhlášeni nejlepšími hráči utkání. Vítkovice podruhé vyhrály, nyní jen za dva body, Kladno má první bod v sezoně, ale podruhé utrpělo porážku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|6
|2
Vítkovice
|2
|1
|1
|0
|0
|8:4
|5
|3
Třinec
|1
|1
|0
|0
|0
|8:2
|3
|4
Pardubice
|1
|1
|0
|0
|0
|7:1
|3
|5
Plzeň
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|6
K. Vary
|2
|1
|0
|0
|1
|8:7
|3
|7
Sparta
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|3
|8
M. Boleslav
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|3
|9
Kladno
|2
|0
|0
|1
|1
|1:3
|1
|10
Č. Budějovice
|1
|0
|0
|0
|1
|2:3
|0
|11
Liberec
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|12
Litvínov
|2
|0
|0
|0
|2
|2:8
|0
|12
Olomouc
|1
|0
|0
|0
|1
|2:8
|0
|14
Mountfield
|1
|0
|0
|0
|1
|1:7
|0
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž