Supertalent Batfalský: Láme soupeře i dívčí srdce

Bojovník Oktagonu Jakub Batfalský

O víkendu v Německu zabojuje i aktuálně největší český talent MMA Jakub Batfalský (22).

Má formu, vyhrál pět zápasů v řadě, teď ale vyzve zatím nejtěžšího soupeře kariéry – domácího Němce Pakolaje. A ten si věří: „Rozbiju mu hubu!“ Takový scénář by se ale jistě nelíbil Jakubovým fanynkám. Právě Batfalský totiž skončil druhý v soutěži krasavců, nazvané Muž roku 2025.

OKTAGON 75

Historický milník! Česká MMA organizace Oktagon rozšířila dobyté německé území o další město – Hannover. Turnaj s pořadovým číslem 75, který startuje v sobotu (18:00, oktagon.tv), láká na dva česko-německé souboje.

UŽ ZÍTRA!

