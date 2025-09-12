Supertalent Batfalský: Láme soupeře i dívčí srdce
O víkendu v Německu zabojuje i aktuálně největší český talent MMA Jakub Batfalský (22).
Má formu, vyhrál pět zápasů v řadě, teď ale vyzve zatím nejtěžšího soupeře kariéry – domácího Němce Pakolaje. A ten si věří: „Rozbiju mu hubu!“ Takový scénář by se ale jistě nelíbil Jakubovým fanynkám. Právě Batfalský totiž skončil druhý v soutěži krasavců, nazvané Muž roku 2025.
OKTAGON 75
Historický milník! Česká MMA organizace Oktagon rozšířila dobyté německé území o další město – Hannover. Turnaj s pořadovým číslem 75, který startuje v sobotu (18:00, oktagon.tv), láká na dva česko-německé souboje.
UŽ ZÍTRA!
