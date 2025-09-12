Procházka trénuje na dva soupeře naráz. Zranění v přípravě? Naraženinky a kravinky, směje se
Dobré, lepší. Tak Jiří Procházka s úsměvem hodnotí přípravu na zápas se světovou čtyřkou, Khalilem Rountreem Jr., ve kterém bojuje o další titulovou šanci. Oněch několik týdnů intenzivního tréninku provázel Samurajův tým raritní úkol, nachystat strategii na dva různé soupeře. Za měsíc třiatřicetiletý Čech je totiž oficiálním náhradníkem Alexe Pereiry v šampionském klání, který se odehraje na stejném turnaji UFC 320 už 4. října.
Nejlepší český bojovník, aktuální světová dvojka, Jiří Procházka má za sebou nejtvrdší část přípravy. Po pěti týdnech, kdy se po boku domácí elity KSW a Oktagonu připravoval na utkání s obávanou KO mašinou Khalilem Rountreem Jr., se někdejší šampion chystá na odlet do Las Vegas, kde se akce UFC 320 odehraje.
Američan, nyní držící čtvrtou příčku rankingu polotěžké divize, však není jediným, na koho se Procházka připravoval. Samuraj z Hostěradic byl totiž organizací jmenován oficiálním náhradníkem titulového mače, který se má odehrát na stejném turnaji. Oné role se zhostí pouze, pokud odstoupí vyzyvatel Alex Pereira. V tom případě by jej čekal šampion Magomed Ankalaev, s nímž se nedávno přestřeloval na sociálních sítích.
„Ve hře jsou dva soupeři, Rountree a Ankalaev. Oba mají otočené postoje (leváci) a trochu jinačí styl. To už je ale jen takový detail. Každopádně jsme se připravovali na pětikolový souboj. Věřím, že jsme po všech stránkách připraveni, kdyby se náhodou v posledním týdnu něco změnilo,“ uvedl Procházka na tiskové konferenci.
Byť je z Čecha cítit hlad po vyřízení účtů s Rusem, hlavní fokus směřuje na pětatřicetiletého Američana. „Výbušný starty, dobré kopy… Tím hrozí nejvíc. Myslím si taky, že ve výměnách většina mých soupeřů urputně nevracela rány a byla tak houževnatá jako on. Na druhou stranu mě ale soupeři, kteří se tlačí vpřed a snaží si prosadit svůj styl, baví a vyhovuje,“ líčil Procházka zaujatě.
Procházka na leváky umí
Někdejší král polotěžké váhy a zatím jediný český šampion UFC má na leváky recept. Jen v nejprestižnější lize se blýsknul finiši nad dvěma elitními borci s obraceným střehem, Dominickem Reyesem a Jamahalem Hillem.
Výhodu taky těží ze spolupráce s levorukými kamarády, kteří sami sbírají úspěchy na nejvyšší evropské úrovni. „Podařilo se nám domluvit kvalitní sparingpartnery. Naštěstí měl Michal Martínek volno z KSW, kemp se nekřížil s žádným zápasem. Na část přípravy doletěl taky Matěj Peňáz, excelentní postojář. Pokud zvládneme trénovat na Peňázovy dlouhé ruce, jistě si dokážeme dát pozor i na kratší ruce Rountreeho,“ pochval si kouč Martin Karaivanov. „Spolupracovali skvěle. Přesně simulovali zápasové situace, které jsme jim zadali. Jsem s kempem velmi spokojený,“ dodal trenérský kolega Jaroslav Hovězák.
Procházka v minulosti vyrážel na zahraniční výpravy do Japonska, Thajska, USA nebo Švédska. Tentokrát kemp proběhl pouze v Česku v nově postaveném BJP Institutu, který spojuje týmy 119 MMA a Jetsaam Gym Brno. „Náš tým funguje lépe, když jsme doma a zveme si sem parťáky, než když jedeme do zahraničí. Neříkám, že v budoucnu znovu někam nevyjedeme, ale musí to být cílené a zapadat to do celkové přípravy. Navíc je lepší Jiřího v kempu držet pod kontrolou,“ vysvětlil Karaivanov, na jehož slova Procházka s úsměvem pokýval hlavou.
Dřívější kempy, třeba ten před prvním utkáním s Pereirou, do značné míry ovlivňovala zranění. Naskytly se znovu nějaké komplikace? „Samozřejmě, ale rozvádět to nechci,“ pousmál se. „Povídejte, jsou to bojové sporty. Trénujeme tím, že se mlátíme. Pořád vás pak trápí nějaké naraženinky a kravinky,“ dodal.
„Jak by řekl brněnský pivovat Hauskrecht: Dobré, lepší. Jezdím kolem toho banneru každý den a tam je to napsáno, tak mi to tak utkvělo. Nevím, kolikátka to je, ale… na zdraví,“ shrnul se smíchem Procházka.