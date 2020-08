Němý nekopa Krmenčík v Belgii přiznal problémy: Nespím!

Jo to není jako doma v Kraslicích malovat velikonoční skořápky. Útočník nároďáku Michael Krmenčík (27) poznává, že při vandrování světem je chleba o dvou kůrkách.

Věhlasný klub FC Bruggy za něj v zimě vysolil Plzni 170 milionů korun s tím, že bude dávat góly. Nedal ani jeden! Nekopne si! Je sice fajn, že se ve Flandrech s rodinkou hezky zabydlel, leč šel tam kvůli kopané, vyhrávat trofeje. Na prohrané finále belgického poháru s Antverpami (0:1) jen čučel z lavičky. Děsný pocit, a k tomu ten rozhovor...

Požádal ho o něj jeden belgický deník. Měl to být jeho první v zemi Vlámů, ale byla to s »Krmelcem« lingvistická řehole. „Není překladatel? Krmenčík se vyděsil. Měl zpocené ruce. Když jsme slyšeli, že jeho kurzy angličtiny byly v pořádku, zrušili jsme tlumočníka,“ popisuje setkání s Krmenčíkem portál kw.be.

Chyba! Ovšem jako každá se nechá napravit. A tak z Míši Krmenčíka dostali: „Moje angličtina není dobrá. Někdy z toho nespím. Je to poprvé v kariéře, ale věřím, že je to jen čekání na první gól. Pak jich budu schopný dát deset patnáct. Určitě,“ cituje kw.be Michaela Krmenčíka.

Smlouvu má do roku 2023, tak snad do té doby nalouská konverzaci i trefování brankové konstrukce. Trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý by to uvítal.