Pro takřka celý národ je bůh, pro něj už ne! Basketbalová superstar Tomáš Satoranský (28), nejlépe placený sportovec země, se tvrdě opřel do Jaromíra Jágra (48). Důvod? Hraješ si na dříče, a pak děláš reklamu na elektrokola.

Docela rychle u některých lidí ztrácí své renomé. Vyčítají mu zákulisní hrátky v českém hokeji, obchodní vazby na premiéra či poklonkování komunistické Číně. Drsně jej v minulých měsících kritizovali dokonce i někdejší hokejoví parťáci Hrdina či Hašek .

A teď na Jágrovu zarostlou tvář přilétla další pomyslná facka! „Kdo z hvězd mě jako člověk zklamal? Doufám, že mě nebude hodně lidí nenávidět, ale řeknu to, jak to je: zklamal mě Jarda Jágr!“ zasmečoval baskeťák Satoranský během rozhovoru v Ranním klubu na rádiu Expres. Na rozdíl od většiny Jágrových kritiků ale nevytasil politiku, důvod měl zcela jiný.

„Všichni jsme si ho idealizovali, že byl pro nás největší dříč, a pak ten člověk dělá reklamu na elektrokola... Je to špatný, prostě pro mě skončil!“ řekl rozehrávač Chicaga bez obalu. Jágra by si nejspíš představoval s výrobky na zdravou výživu či posilovacími stroji, nikoli na velocipédu s baterií, který lenochy zadarmo vyveze na kopec...

Známý »klaďas« a pohodář Satoranský nečekaně tvrdě zajel do ikony, s níž posledních třicet let dýchal celý národ. Co bude následovat? Stejně drsná odpověď? Hokejistova obhajoba a pokus o smír? „Doufám, že nás Jarda neposlouchá a nebude mi ještě psát,“ usmál se »Sato«, ale ze svého názoru necouvnul. „Musím říci, že to fakt nemá zapotřebí.“