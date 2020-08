Patří mezi nejvýraznější postavy světového fotbalu, i když nepochází z typicky fotbalové země. Švédský superstřelec Zlatan Ibrahimović (38) si užívá volný čas po turbulentní sezóně na luxusní jachtě i se svou milovanou manželkou modelkou Helenou (49).

Rodinnou idylku na jachtě doplňují oba Zlatanovi synové, kteří tráví dovolenou společně s rodiči. Maximilian (13) i Vincent (12) se s tátou vydováděli při skocích do vody nebo lehkém pošťuchování. To však jistě nesmí přehánět, jinak by je Zlatan, jako známý milovník bojových sportů, rychle usměrnil.

Společně s manželkou se i na dovolené udržují ve fantastické kondici. Oba i v parném létě poctivě trénují a dokonce si na loď nainstalovali posilovacího pomocníka TRX. Ani s blížícím se čtyřicátým rokem života prostě Zlatan nezpomaluje ze svého úsilí a zdá se, že je zcela připraven prodloužit si kariéru o další rok.