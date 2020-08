Nabušenou Vondrovou udolala dredatá zkáza. Malíková si výhru vysnila | iSport.cz

Překoná Lada Vondrová elitní hranici 51 sekund? O nic víc jít ve finále čtvrtky nemělo. Vondrová měla životní sezonu plnou osobních rekordů posunout v Plzni do panství světové špičky. Soupeřky? Měly být důstojným komparzem.

„Říkala jsem si, že vyhraje určitě Lada. Pak mě ale napadlo, že by to mohlo být klidně i jinak,“ líčila Malíková.

Kdo jiný by si proti Vondrové, letošní čtvrté nejrychlejší čtvrtkařce světa, měl věřit? Malíková je dorosteneckou mistryní světa a šampionkou olympiády mládeže. I ona měla své pochybnosti. Ale poprala se s nimi už den před závodem.

„Jak jsem šla spát, říkala jsem si: Když si budu myslet, že budu druhá, tak budu druhá. Tak jsem si řekla, fajn, promítnu si tohle: co kdyby se stalo, že by nebyla tak daleko přede mnou? A ono to vyšlo podle plánu,“ smála se Malíková.

Všechny oči mířily na favoritku Vondrovou. Brzy vedla, získala si náskok. Na dvoustovce ale byla pomaleji, než chtěla. A v cílové rovince už za rachotu publika cítila, že zezadu přichází dredatá zkáza.

„Asi jsem v tom konci moc chtěla. Ne že bych tuhla, ale nemohla jsem zrychlit. Bára to hezky vystupňovala, takže všechna čest,“ chválila Vondrová. Malíková běžela v čisté euforii. Snad v podobné, s níž před třemi lety v keňském Nairobi senzačně vyhrála dorostenecké mistrovství světa.

„Soustředila jsem se na to, abych vždycky věděla, jakým stylem mám za každé situace běžet. Když jsem pak dobíhala do poslední rovinky, řekla jsem si: Tak fajn, teď bych mohla Ladu dát. A běžela jsem podle toho,“ vyprávěla Malíková. „Připustila jsem si, že se můžu kousnout a vyhrát třeba i o prsa. Běžela jsem přesně podle toho, co jsem si představila v hlavě. Ještě ráno před závodem jsem si to opakovala.“

Česká atletika teď nemá zrovna moc mladých hvězd s vyhlídkou boje s mezinárodní elitou. Ale zrovna pro krutý závod na jedno kolo se jí teď rýsují dvě skvělé osobnosti. Dvacetiletá Vondrová jde cestou sprinterské univerzálnosti a drilu ve stylu legendární Jarmily Kratochvílové. Malíkovou posouvá jasná závodnická mysl, v níž už dávno svítí cíl: zanechat stopu v historii. A jde si za tím, i když je na startu za outsidera.

„Po několika letech jsem si vyzkoušela trošku jinou roli, to mi vyhovovalo. Vlastně jsem si i užívala, že největší tlak byl vyvíjen na Ladu, na mě se trošku zapomínalo,“ usmála se Malíková.

A její tajný trumf? „Z Ameriky jsem si objednala speciální barvy a namalovala jsem si na tretry muchomůrky ze hry Super Mario. Přidávají rychlost, takže to asi opravdu funguje. Tady mi ji daly!“ zahlásila.