»Velký čáp« se zlobí. Babiš s Tvrdíkem a spol. naštvali Peltu

Funkcionáři i fanoušci se ptali: „Kde lítá Velkej čáp? Proč není na schůzi ve Strakovce?“ Šéf Jablonce Miroslav Pelta (55) chyběl při pondělním veledůležitém rokování o uvolnění karantény ve fotbale.

Bossové Čupr ze Sparty, Tvrdík ze Slavie, Paclík z Plzně, Karl z Liberce, Svoboda z Ligové fotbalové asociace seděli proti členům kabinetu a hygienikům. Usnesli se, že do separace kvůli čínské chřipce půjde už jen nakažený hráč a ne celý mančaft plošně. Bez Pelty.

Protože je obviněný z údajných švindlů se státními dotacemi? V tom případě by tam s premiérem Babišem byli trestně stíhaní dva! „Já nevím, to se musíte zeptat těch, co to organizovali,“ řekl Blesku Pelta.

„Nikdo mě nepozval. Nikoho z Jablonce. Vědí to ti, kdo to organizovali. Naštvalo mě to. Beru to jako fakt, ale když jsem viděl, kdo tam byl, byl jsem nemile překvapený, že nás nepozvali,“ dodal nasupeně někdejší předseda fotbalového svazu.

CELÝ ROZHOVOR S MIROSLAVEM PELTOU ČTĚTE VE STŘEDEČNÍM BLESKU!