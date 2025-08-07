V Liberci byl nechtěný, teď stoper Purzitidis válí na Julisce. A protrhl čekání na gól
Na první branku v sezoně čekala Dukla nejdéle ze všech ligových týmů. Pak se o slovo přihlásil nečekaný hrdina – stoper Marios Purzitidis, který si ve vápně soupeře počínal jako ostřílený útočník. „Vyplynulo to z momentu. Mario viděl volný prostor a kluci to skvěle vyřešili,“ chválil pohlednou akci při remíze 1:1 s Baníkem trenér David Holoubek. Přitom místo zakotvení na Julisce mohl v létě Řek s českými kořeny skončit právě v Ostravě.
Necelých pět let strávil Marios Purzitidis po stěhování z domovského Řecka v Liberci. Jenže v týmu Radoslava Kováče na něj už nezbylo místo, dostal tak svolení hledat si nový tým.
„Vypadl ze sestavy a chtěl větší minutáž. Bylo mu vyhověno, já mu je slíbit nemohl. Rozhodl se pro jiné angažmá. Odvedl tu skvělou práci, pro něj může být změna také lepší,“ komentoval jeho konec pod Ještědem Kováč v lednu.
Vysokého obránce si do týmu hodně přál tehdejší trenér Dukly Petr Rada, a tak po něm Pražané okamžitě sáhli. Tou dobou na Julisce působila jen hrstka cizinců, ale zapadnout do kabiny pro Purzitidise nebyl problém. Přestože vyrůstal v Řecku, díky české matce mluví výborně česky, i když s mírným přízvukem.
Zkušený kouč si ho oblíbil prakticky okamžitě, výrazné jarní zlepšení připisoval z velké míry právě lednovým posilám. „Na jaře se projevuje, že jsme mančaft trošku posilnili. Přišli hráči jako Purzitidis a Svozil a dalo se to do nějaké fazóny,“ chválil fungující defenzivu, na níž chce stavět i současné vedení. Trochu paradoxně Slovan nyní shání posilu právě na pozici levonohého stopera.
Snaží se být ofenzivnější
O služby Purzitidise se po vypršení smlouvy v červnu zajímal také trenér Baníku Pavel Hapal. Nakonec se však Řek upsal znovu Dukle, tentokrát už jako kmenový hráč. „Přemýšlel jsem o angažmá v zahraničí, ale působení v Dukle mi dávalo větší smysl. Líbí se mi nová koncepce klubu,“ líčil v červnu pro klubový web po podpisu nové smlouvy.
Aktuální sezonu odstartoval povedeně: právě proti Ostravě vstřelil svůj první gól v novém dresu. Do šestnáctky soupeře vtrhl jako zkušený střelec, posunul míč na Marcela Čermáka, ten mu krásnou patičkou přiťukl dokonale do běhu a urostlý obránce s klidem obstřelil gólmana na zadní tyč.
„Za přihrávku jsem mu poděkoval, ale řekl jsem mu, ať i on poděkuje mně, že jsem to dal, protože jinak by asistenci neměl,“ pobavil novináře na tiskové konferenci sebevědomou odpovědí.
„Za první gól jsem strašně rád a doufám, že brzy přijdou další,“ pokračoval ve vážnějším duchu. „Na tréninku se snažím být ofenzivnější a i díky tomu jsem se do takové pozice dostal,“ poodkryl útočné choutky.
Velmi dobře si vede i v defenzivní činnosti a v konfrontaci se dvěma evropskými celky – Olomoucí a Baníkem – spolu s celým týmem obstál. Nebýt překrásné trefy Tomáše Riga, odešla by Dukla z obou duelů s nulou vzadu.
Stěžejní úkol je to pro obrannou trojici, kde vedle Purzitidise nastupuje mladík Eric Hunal a zkušený Jaroslav Svozil. „Pořád se seznamujeme, ale funguje nám to dobře. Věřím, že po čase to bude ještě lepší,“ vyhlíží další výzvy blonďatý stožár.
Jistotu vzadu ocenil také kouč Holoubek. „Jsme defenzivně pevní, a to může být odrazový můstek do dalších zápasů. V dlouhodobé soutěži je defenziva velmi důležitá,“ doplnil. Právě na kvalitní obranu se nyní bude chtít spoléhat při náročném boji o udržení v první lize.
Cesta z Řecka
České angažmá Maria Purzitidise má pozoruhodný příběh. Jeho prarodiče vyhnala z Řecka občanská válka, útočiště našli v tehdejším Československu. Zde se následně jeho otec seznámil s budoucí manželkou, a právě po své matce má Marios vedle řeckého také české občanství a dokonale ovládá i jazyk. Purzitidis vyrůstal v Řecku, kde dělal i první fotbalové kroky. Nastupoval zde za Makedonikos a Platanias, ve věku 21 let se pak přesunul do Česka a necelých pět sezon odkopal v dresu Liberce. V zimě se pak přestěhoval do Prahy a obléká dres Dukly.
Marios Purzitidis v české lize (Liberec + Dukla)
Zápasy
Minuty
Góly
Asistence
ŽK
ČK
120
8151
5
3
26
1
