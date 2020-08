Páni, to je tělo. Gabriela Koukalová nepřestává zásobovat fanoušky fotografiemi z dovolené na Maledivách a ti tak mají o zábavu postaráno. Jak by ne, když se na nich třicetiletá kráska ukazuje jen v plavkách a dává na odiv luxusní postavu.

„Co by to bylo za dovču bez hezkých fotek. Dřív jsem na takový focení moc nebyla, ale věci a časy se mění. Po třicítce jsem si začala připadat tak nějak ještě víc žensky než kdykoli předtím a jsem na to pyšná,“ napsala Gábina na sociální sítě. „Tenhle věk si prostě užívám,“ dodala.

Hrdost je na místě. Pohled na její postavu ve žlutých plavkách bere dech. Je s podivem, že si takovou podívanou nechal ujít její manžel Petr. Ten by koukal! Místo něj tráví jeho Gabča přepychové prádniny s kamarádkou.